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Австралия пообещала Украине беспилотники и вводит новые санкции против рф

23 февраля 2023 17:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия Австралии
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Австралия пообещала Украине беспилотники. Также Федеральное правительство Австралии сообщило о новых санкциях против людей и организаций, которые связаны с продолжающимся вторжением рф в Украину. 

Об этом пишет ABC.

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В рамках этих санкций силы обороны Украины получат доступ к австралийским беспилотным системам стоимостью 33 миллиона долларов. Помощь в виде беспилотных систем предоставит Вооруженным силам Украины возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал западных союзников увеличить военную помощь его стране, утверждая, что скорость предоставления такой помощи имеет решающее значение для жизни украинских граждан.

Кроме того, австралийские военные оказывают содействие в обучении украинских силовиков. В прошлом месяце Австралия объединила свои усилия с французским правительством для производства боеприпасов для украинского сопротивления.

Введены также финансовые санкции и запреты на поездки для еще 90 человек и 40 организаций, которые, по мнению австралийского правительства, причастны к продолжающемуся вторжению России в Украину. В настоящее время под санкции попали более 1000 человек и организаций.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что режим санкций Австралии против России является самым строгим и отражает поддержку народа Украины и принципов суверенитета и территориальной целостности.

"Австралия вводит дополнительные санкции против тех в российском правительстве, кто помогает продлевать эту войну, тех, кто финансирует эту войну, и тех, кто распространяет неправду для оправдания этой войны", — заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

Напомним, Норвегия как можно скорее отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в страну уже в марте.

Также мы писали, что Дания отправляет в Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства. Правительство решило передать все 19 гаубиц.

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