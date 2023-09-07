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Австрія не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців

7 вересня 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Австрія не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців
Військовозобов'язані українці. Фото: TodayUA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Західна Європа зіткнулася із запитом від України повернути чоловіків, які ухилилися від армійської служби та втекли з країни. В Австрії перебувають приблизно 14 тисяч таких чоловіків віком від 18 до 54 років, що теоретично дозволяє створити 28 бойових підрозділів.

Про це йдеться у статті eXXpress.

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У повідомленні йдеться, що представник австрійського Міністерства внутрішніх справ відповів рішучою відмовою, наголошуючи на тому, що таке рішення порушило б принципи їхньої прихильної політики та суверенітет. Він також додав, що навіть листа з офіційним запитом буде відкинуто.

Опитування, проведене таблоїдом eXXpress, показало розділену думку публіки: 61,11% вважають, що здатні служити українці мають захищати свою Батьківщину, тоді як лише 38,89% підтримують надання їм притулку.

Нагадаємо, що українців з гепатитами, туберкульозом, ВІЛ та іншими хворобами визнали частково придатними до служби та можуть призвати до лав ЗСУ. Чи відправлятимуть таких чоловіків на передову?

Також ми повідомляли, що з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівці, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїжджати за кордон в обмеженому порядку.

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