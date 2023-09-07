Австрия не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев

Военнообязанные украинцы. Фото: TodayUA

Западная Европа столкнулась с запросом от Украины вернуть мужчин, которые уклонились от армейской службы и бежали из страны. В Австрии находятся примерно 14 тысяч таких мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, что теоретически позволяет создать 28 боевых подразделений.

Об этом говорится в статье eXXpress.

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В сообщении говорится, что представитель австрийского Министерства внутренних дел ответил решительным отказом, подчеркивая, что такое решение нарушило бы принципы их убежищной политики и суверенитет. Он также добавил, что даже письмо с официальным запросом будет отвергнуто.

Опрос, проведенный таблоидом eXXpress, показал разделенное мнение публики: 61,11% считают, что способные служить украинцы должны защищать свою Родину, в то время как только 38,89% поддерживают предоставление им убежища.

Напомним, что украинцев с гепатитами, туберкулезом, ВИЧ и другими болезнями признали частично годными к службе и могут призвать в ряды ВСУ. Будут ли отправлять таких мужчин на передовую?

Также мы сообщали, что с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Такие специалисты, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке.