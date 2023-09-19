Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в Карабаху

Військові Азербайджану. Фото: Sputnik/Aleksey Kudenko

Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Про це повідомляє 1 News.

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Повідомляється, що в Карабаху посилилася військова активність, включаючи розміщення бронетехніки та артилерії, підвищення рівня боєздатності та розширення розвіддій спрямованих проти Азербайджану.

Крім того, у вівторок, 19 вересня на дорозі в районі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша стався вибух, що спричинив загибель мирних жителів та знищення автомобіля, що належить азербайджанському дорожньому агентству. Того ж дня був ще один інцидент із підривом транспорту, внаслідок якого загинули та отримали поранення представники Внутрішніх військ.

Видання також вказує на те, що Міноборони Азербайджану регулярно інформувало про те, що перебування вірменських збройних формувань у Карабаху, порушуючи угоду від 10 листопада 2020 року, становить загрозу для регіональної стабільності.

З метою забезпечення виконання цієї угоди, гарантування безпеки місцевого населення та запобігання подальшим агресіям, Азербайджан розпочав цілеспрямовані антитерористичні дії в регіоні Карабаху.

Нагадаємо, що на кордоні між Вірменією та Азербайджаном стався новий військовий інцидент. Відомо, що 1 вересня, на північний захід від Нагірного Карабаху сталася стрілянина, внаслідок якої троє солдатів загинули.