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Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе

19 сентября 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе
Военные Азербайджана. Фото: Sputnik/Aleksey Kudenko
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. Последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом числа оборонительных сооружений со стороны Армении.

Об этом сообщает 1 News.

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 Сообщается, что в Карабахе усилилась военная активность, включая размещение бронетехники и артиллерии, повышение уровня боеготовности и расширение разведдействий направленных против Азербайджана.

Кроме того, во вторник, 19 сентября на дороге в районе Ахмедбейли-Физули-Шуша произошел взрыв, приведший к гибели мирных жителей и уничтожению автомобиля, принадлежащего азербайджанскому дорожному агентству. Того же дня был еще один инцидент с подрывом транспорта, в результате которого погибли и получили ранения представители Внутренних войск. 

Издание также указывает на то, что Минобороны Азербайджана регулярно информировало о том, что пребывание армянских вооруженных формирований в Карабахе, нарушая соглашение от 10 ноября 2020 года, представляет угрозу для региональной стабильности.

С целью обеспечения выполнения этого соглашения, гарантирования безопасности местного населения и предотвращения дальнейших агрессий, Азербайджан начал целенаправленные антитеррористические действия в регионе Карабаха.

Напомним, что на границе между Арменией и Азербайджаном произошел новый военный инцидент. Известно, что 1 сентября, к северо-западу от Нагорного Карабаха случилась перестрелка, в результате которой трое солдат погибли.

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