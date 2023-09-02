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Багато поранених та погром у місті: в Тель-Авіві протестують біженці

2 вересня 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Багато поранених та погром у місті: в Тель-Авіві протестують біженці
Протести в Тель-Авіві. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Тель-Авіві біженці з Еритреї влаштували сутички з місцевою поліцією. Наразі відомо про 140 поранених, серед них 15 людей перебувають у тяжкому стані.

Про це пише The Times Of Israel.

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Наразі керівництво міста намагається зупинити заворушення. 

Що відомо про заворушення

Зазначається, що сьогодні, 2 вересня, між прихильниками та противниками уряду Еритреї виник конфлікт. Спершу це були мирні протести, проте пізніше учасники почали застосовувати фізичне насильство. Мітингувальники розбили вітрини магазинів, пошкодили автомобілі, які стояли на вулиці. 

Наслідки протестів у Тель-Авіві. Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

У чому причина протестів

Мешканців не влаштовує уряд Асмери й рішення, які місто затверджує, йдеться про перегляд судової системи та реформи щодо освіти.

"Наша демократія перебуває під небезпечною атакою з боку уряду, який руйнує наш будинок. Заяви коаліції проти ЦАХАЛу, ШАБАКу, Моссаду та органів безпеки в останні тижні демонструють, наскільки величезна небезпека для держави Ізраїль", — зазначають мітингувальники.

Протести в Тель-Авіві. Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Також серед поранених є і поліцейські.

"Наразі немає небезпеки загибелі людей, але ще зарано говорити про це з упевненістю", — розповів лікар Есті Сайаг.

Бійка мітингувальників. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Скільки людей вже під арештом

Наразі відомо, що правоохоронні органи заарештували 39 людей, які підозрюються як учасники бунту. 

"Противники режиму проривалися через загородження, билися з поліцією, кидали каміння та паркани. Ми використовували методи дисперсії. Ми були здивовані інтенсивністю насильства", — повідомив очільник поліції району Яркон Хаїм Бубліл.

Скриншот допису

Нагадаємо, в суботу, 26 серпня, в столиці Південної Кореї на протест вийшли стурбовані екологічною ситуацією громадяни. Люди побоюються наслідків викиду Японією очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіми. Протестувальники вимагають від уряду вжити запобіжних заходів. 

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