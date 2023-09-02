Багато поранених та погром у місті: в Тель-Авіві протестують біженці
У Тель-Авіві біженці з Еритреї влаштували сутички з місцевою поліцією. Наразі відомо про 140 поранених, серед них 15 людей перебувають у тяжкому стані.
Про це пише The Times Of Israel.
Наразі керівництво міста намагається зупинити заворушення.
Що відомо про заворушення
Зазначається, що сьогодні, 2 вересня, між прихильниками та противниками уряду Еритреї виник конфлікт. Спершу це були мирні протести, проте пізніше учасники почали застосовувати фізичне насильство. Мітингувальники розбили вітрини магазинів, пошкодили автомобілі, які стояли на вулиці.
У чому причина протестів
Мешканців не влаштовує уряд Асмери й рішення, які місто затверджує, йдеться про перегляд судової системи та реформи щодо освіти.
"Наша демократія перебуває під небезпечною атакою з боку уряду, який руйнує наш будинок. Заяви коаліції проти ЦАХАЛу, ШАБАКу, Моссаду та органів безпеки в останні тижні демонструють, наскільки величезна небезпека для держави Ізраїль", — зазначають мітингувальники.
Також серед поранених є і поліцейські.
"Наразі немає небезпеки загибелі людей, але ще зарано говорити про це з упевненістю", — розповів лікар Есті Сайаг.
Скільки людей вже під арештом
Наразі відомо, що правоохоронні органи заарештували 39 людей, які підозрюються як учасники бунту.
"Противники режиму проривалися через загородження, билися з поліцією, кидали каміння та паркани. Ми використовували методи дисперсії. Ми були здивовані інтенсивністю насильства", — повідомив очільник поліції району Яркон Хаїм Бубліл.
Нагадаємо, в суботу, 26 серпня, в столиці Південної Кореї на протест вийшли стурбовані екологічною ситуацією громадяни. Люди побоюються наслідків викиду Японією очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіми. Протестувальники вимагають від уряду вжити запобіжних заходів.