Много раненых и погром в городе: в Тель-Авиве протестуют беженцы
В Тель-Авиве беженцы из Эритреи устроили стычки с местной полицией. Пока известно о 140 раненых, среди них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
Об этом пишет The Times Of Israel.
В настоящее время руководство города пытается остановить беспорядки.
Что известно о беспорядках
Отмечается, что сегодня, 2 сентября, между сторонниками и противниками правительства Эритреи возник конфликт. Сначала это были мирные протесты, однако позже участники стали применять физическое насилие. Митингующие разбили витрины магазинов, повредили стоящие на улице автомобили.
В чем причина протестов
Жителей не устраивает правительство Асмеры и решения, которые город утверждает, речь идет о пересмотре судебной системы и реформах образования.
"Наша демократия находится под опасной атакой со стороны правительства, которое разрушает наш дом. Заявления коалиции против ЦАХАЛа, ШАБАКа, Моссада и органов безопасности в последние недели демонстрируют, насколько огромна опасность для государства Израиль", — отмечают митингующие.
Также среди раненых есть и полицейские.
"Пока нет опасности гибели людей, но еще рано говорить об этом с уверенностью", — рассказал врач Эсти Сайаг.
Сколько человек уже под арестом
Пока известно, что правоохранительные органы арестовали 39 человек, которые подозреваются как участники бунта.
"Противники режима прорывались из-за заграждения, сражались с полицией, бросали камни и заборы. Мы использовали методы дисперсии. Мы были удивлены интенсивностью насилия", — сообщил глава полиции района Яркон Хаим Бублил.
Напомним, в субботу, 26 августа, в столице Южной Кореи на протест вышли обеспокоенные экологической ситуацией граждане. Люди опасаются последствий выброса Японией очищенной радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусимы. Протестующие требуют от правительства принять меры предосторожности.