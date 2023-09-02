Много раненых и погром в городе: в Тель-Авиве протестуют беженцы

Протесты в Тель-Авиве. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

В Тель-Авиве беженцы из Эритреи устроили стычки с местной полицией. Пока известно о 140 раненых, среди них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишет The Times Of Israel.

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В настоящее время руководство города пытается остановить беспорядки.

Что известно о беспорядках

Отмечается, что сегодня, 2 сентября, между сторонниками и противниками правительства Эритреи возник конфликт. Сначала это были мирные протесты, однако позже участники стали применять физическое насилие. Митингующие разбили витрины магазинов, повредили стоящие на улице автомобили.

Последствия протеста в Тель-Авиве. Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

В чем причина протестов

Жителей не устраивает правительство Асмеры и решения, которые город утверждает, речь идет о пересмотре судебной системы и реформах образования.

"Наша демократия находится под опасной атакой со стороны правительства, которое разрушает наш дом. Заявления коалиции против ЦАХАЛа, ШАБАКа, Моссада и органов безопасности в последние недели демонстрируют, насколько огромна опасность для государства Израиль", — отмечают митингующие.

Протесты в Тель-Авиве. Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Также среди раненых есть и полицейские.

"Пока нет опасности гибели людей, но еще рано говорить об этом с уверенностью", — рассказал врач Эсти Сайаг.

Драка митингующих. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Сколько человек уже под арестом

Пока известно, что правоохранительные органы арестовали 39 человек, которые подозреваются как участники бунта.

"Противники режима прорывались из-за заграждения, сражались с полицией, бросали камни и заборы. Мы использовали методы дисперсии. Мы были удивлены интенсивностью насилия", — сообщил глава полиции района Яркон Хаим Бублил.

Скриншот сообщения

Напомним, в субботу, 26 августа, в столице Южной Кореи на протест вышли обеспокоенные экологической ситуацией граждане. Люди опасаются последствий выброса Японией очищенной радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусимы. Протестующие требуют от правительства принять меры предосторожности.