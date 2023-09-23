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Байден дорікнув Зеленському корупцією в Україні та порадив, як її побороти

23 вересня 2023 12:43
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Павло Зінченко
редактор
Байден дорікнув Зеленському корупцією в Україні та порадив, як її побороти
Зустріч Джо Байдена і Володимира Зеленського. Фото: AP Photo/Patrick Semansky
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським дорікнув українському лідеру за корупцію в України. Він наголосив на необхідності незалежної боротьби з цим явищем та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Білим домом за результатами зустрічі двох лідерів.

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"Президент Зеленський поділився планами щодо боротьби з корупцією в Україні. Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій, зокрема Національного антикорупційного бюро України, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду", — сказано у документі. 

Пресреліз Білого дому. Фото: Скриншот

Відповідне обговорення підтвердив у своєму зверненні до українських громадян і Володимир Зеленський. 

"Обговорили й посилення інституцій нашої держави, щоб очистити Україну від будь-яких ворожих та корупційних впливів", — заявив Президент України.

Раніше ми розповідали, Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський назвав дуже вагомою зустріч із Президентом Байденом, його командою. Він вдячний за новий оборонний пакет.

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