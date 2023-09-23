Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Байден упрекнул Зеленского коррупцией в Украине и посоветовал, как ее побороть arrow

Байден упрекнул Зеленского коррупцией в Украине и посоветовал, как ее побороть

23 сентября 2023 12:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Байден упрекнул Зеленского коррупцией в Украине и посоветовал, как ее побороть
Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского. Фото: Patrick Semansky
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским упрекнул украинского лидера за коррупцию в Украине. Он отметил необходимость независимой борьбы с этим явлением и важности сильных, политически независимых антикоррупционных институтов.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом по результатам встречи двух лидеров.

Читайте также:

Байден упрекнул Зеленского

"Президент Зеленский поделился планами по борьбе с коррупцией в Украине. Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институций, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда", — говорится в документе.

Пресс-релиз Белого дома. Фото: Скриншот

Соответствующее обсуждение подтвердил в своем обращении к украинским гражданам и  Владимир Зеленский.

"Обсудили и усиление институций нашего государства, чтобы очистить Украину от любых враждебных и коррупционных влияний", — заявил Президент Украины.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень весомой встречу с Президентом Байденом, его командой. Он благодарен за новый оборонный пакет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз