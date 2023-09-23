Байден упрекнул Зеленского коррупцией в Украине и посоветовал, как ее побороть

Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского. Фото: Patrick Semansky

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским упрекнул украинского лидера за коррупцию в Украине. Он отметил необходимость независимой борьбы с этим явлением и важности сильных, политически независимых антикоррупционных институтов.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом по результатам встречи двух лидеров.

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"Президент Зеленский поделился планами по борьбе с коррупцией в Украине. Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институций, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда", — говорится в документе.

Пресс-релиз Белого дома. Фото: Скриншот

Соответствующее обсуждение подтвердил в своем обращении к украинским гражданам и Владимир Зеленский.

"Обсудили и усиление институций нашего государства, чтобы очистить Украину от любых враждебных и коррупционных влияний", — заявил Президент Украины.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень весомой встречу с Президентом Байденом, его командой. Он благодарен за новый оборонный пакет.