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Байден і Маккарті досягли попередньої угоди про підвищення ліміту держборгу США

28 травня 2023 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Байден і Маккарті досягли попередньої угоди про підвищення ліміту держборгу США
Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті досягли попередньої угоди про призупинення боргу федерального уряду в розмірі 31,4 трильйона доларів.

Про це повідомляє Reuters

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Що відомо

Зазначається, що про угоду було оголошено без будь-яких святкувань.

"Я нещодавно розмовляв з президентом телефоном. Після того, як він витратив час і відмовлявся від переговорів протягом місяців, ми досягли принципової угоди, яка є гідною американського народу", — написав Маккарті у Twitter.

У своїй заяві Байден назвав угоду "важливим кроком вперед", зазначивши: "Угода є компромісом, а це означає, що не кожен отримує те, що хоче. Це відповідальність за управління".

Угода передбачає призупинення ліміту боргу до січня 2025 року, водночас обмеження витрат у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від COVID-19, прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проєкти та включає деякі додаткові вимоги щодо роботи для програм продовольчої допомоги для бідних американців.

Нагадаємо, що частина республіканців у Конгресі США закликає адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого постачання зброї для України. Законодавці зазначають, що вона потрібна країні для успішного контрнаступу.

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