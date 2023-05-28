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Байден и Маккарти достигли предварительного соглашения о повышении лимита госдолга США

28 мая 2023 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Байден и Маккарти достигли предварительного соглашения о повышении лимита госдолга США
Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти достигли предварительного соглашения о приостановлении долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что соглашение было объявлено без каких-либо празднований.

"Я недавно разговаривал с президентом по телефону. После того как он потратил время и отказывался от переговоров в течение месяцев, мы достигли принципиального соглашения, которое достойно американского народа", — написал Маккарти в Twitter.

В своем заявлении Байден назвал соглашение "важным шагом вперед", отметив: "Соглашение является компромиссом, а значит, не каждый получает то, что хочет. Это ответственность за управление".

Соглашение предусматривает приостановление лимита долга до января 2025 года, в то же время ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от COVID-19, ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты и включает некоторые дополнительные требования по работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев.

Напомним, что часть республиканцев в Конгрессе США призывает администрацию президента Джо Байдена к скорейшим поставкам оружия для Украины. Законодатели отмечают, что она нужна стране для успешного контрнаступления.

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