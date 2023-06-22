Байден і Моді готові об'єднати зусилля для досягнення миру в Україні

Президент США Джо Байден зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Евелін Гокштайн

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявили, що готові до об'єднання зусиль для миру в Україні. Крім того, це потрібно й для спільного пошуку відповідей на глобальні гуманітарні наслідки, що спричинила розв'язана Росією війна.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Про що йшлося на зустрічі Байдена і Моді

Байден наголосив, що в важливих питаннях, що визначатимуть майбутнє, погляди країн збігаються. Зокрема, це стосується як регіональних, так і глобальних проблем.

"І сьогодні ми також говорили про наші спільні зусилля щодо пом’якшення гуманітарних трагедій, спричинених жорстокою війною Росії в Україні, а також захисту основних принципів Статуту ООН, суверенітету й територіальної цілісності", — зазначив Байден.

Своєю чергою прем'єр-міністр Індії звернув увагу на вплив розв'язаної Росією війни у Європі та підкреслив, що його країна висловлює підтримку дипломатичним зусиллям для вирішення цього питання.

"Пандемія COVID-19 і конфлікт в Україні особливо вразили країни Глобального Півдня. Ми вважаємо, що для розв’язання цих проблем всім країнам абсолютно необхідно об’єднатися", — заявив Нарендра Моді.

Крім того, за його словами, наразі Індія готова зробити свій внесок у процес відновлення миру.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден проти спрощеної процедури вступу України до НАТО. За його словами, Україна може долучитися до організації, але не автоматично.