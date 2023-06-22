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Байден и Моди готовы объединить усилия по достижению мира в Украине

22 июня 2023 23:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден и Моди готовы объединить усилия по достижению мира в Украине
Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Эвелин Гокштайн
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди заявили, что готовы объединить усилия для мира в Украине. Кроме того, это нужно и для совместного поиска ответов на глобальные гуманитарные последствия, вызванные войной.

Об этом сообщает Укринформ.

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Байден подчеркнул, что в важных вопросах, определяющих будущее, взгляды стран совпадают. В частности, это касается как региональных, так и глобальных проблем.

"И сегодня мы также говорили о наших совместных усилиях по смягчению гуманитарных трагедий, вызванных жестокой войной России в Украине, а также защите основных принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности", отметил Байден.

В свою очередь премьер-министр Индии обратил внимание на влияние развязанной Россией войны в Европе и подчеркнул, что его страна выражает поддержку дипломатическим усилиям для решения этого вопроса.

"Пандемия COVID-19 и конфликт в Украине особенно поразили страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем всем странам абсолютно необходимо объединиться", — заявил Нарендра Моди.

Кроме того, по его словам, в настоящее время Индия готова внести свой вклад в процесс восстановления мира.

Напомним, что американский президент Джо Байден против упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО. По его словам, Украина может присоединиться к организации, но не автоматически.

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