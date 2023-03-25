Байден і Трюдо не надаватимуть притулку біженцям: деталі угоди

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

США та Канада уклали угоду про відмову у наданні офіційного притулку мігрантам, які перетинають кордон неофіційним шляхом, повідомляє ВВС. Ця угода ліквідує прогалину в Договорі 2004 року про безпечну третю країну (STCA) між двома країнами, що регламентує порядок подання заяв на притулок мігрантами.

Про це пише ВВС.

Угода про відмову притулку

Раніше Канада мала право відмовляти в притулку на офіційних пунктах в'їзду, але не на неофіційних переходах, що призводило до збільшення кількості нелегальних перетинів кордону, наприклад, на Роксхем Роуд між штатом Нью-Йорк і провінцією Квебек.

Згідно з новою угодою, Канада запустить програму для біженців, включаючи 15 тисяч мігрантів, які шукають притулку від переслідування та насильства у Південній та Центральній Америці.

Очікується, що угода буде офіційно оголошена до повернення американського президента Джо Байдена з Канади, де він проведе зустріч із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо для обговорення економічних, торгових та міграційних питань.

Ця угода надасть можливість владі обох країн відправляти назад прохачів притулку, які незаконно перетинають кордон. Внаслідок цього рішення на американській стороні очікується збільшення кількості мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Канадою.

Оскільки нова угода між США та Канадою не потребує схвалення американського Конгресу, вона може швидко набути чинності, що дозволить суттєво спростити процес регулювання міграційних потоків між двома країнами.

Нагадаємо, що президент Байден здійснює свою першу офіційну поїздку до Канади з того часу, як він був віцепрезидентом наприкінці правління адміністрації Обами.

Президент США планує обговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення спільної системи ППО, торгівлю та питання функціонування спільного кордону, а також кліматичну політику двох країн. США наполягатимуть на тому, щоб Канада зміцнила свою оборону на півночі та збільшила витрати на свої збройні сили.