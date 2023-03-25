Байден и Трюдо не будут предоставлять убежище беженцам: детали соглашения

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

США и Канада заключили соглашение об отказе в предоставлении официального убежища мигрантам, пересекающим границу неофициальным путем, сообщает ВВС. Данное соглашение ликвидирует пробел в Договоре 2004 года о безопасной третьей стране (STCA) между двумя странами, регламентирующем порядок подачи заявлений на убежище мигрантами.

Об этом пишет BBC.

Соглашение об отказе убежища

Ранее Канада имела право отказывать в убежище на официальных пунктах въезда, но не на неофициальных переходах, что приводило к увеличению числа нелегальных пересечений границы, например на Роксхэм Роуд между штатом Нью-Йорк и провинцией Квебек.

Согласно новому соглашению, Канада запустит программу для беженцев, включая 15 тысяч мигрантов, ищущих убежище от преследования и насилия в Южной и Центральной Америке.

Ожидается, что соглашение будет официально объявлено до возвращения американского президента Джо Байдена из Канады, где он проведет встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо для обсуждения экономических, торговых и миграционных вопросов.

Данное соглашение предоставит возможность властям обеих стран отправлять обратно просителей убежища, незаконно пересекающих границу. В результате этого решения на американской стороне ожидается увеличение числа мигрантов, пытающихся пересечь границу с Канадой.

Поскольку новое соглашение между США и Канадой не требует одобрения американского Конгресса, оно может быстро вступить в силу, что позволит существенно упростить процесс регулирования миграционных потоков между двумя странами.

Напомним, что президент Байден совершает свою первую официальную поездку в Канаду с тех пор, как он был вице-президентом в конце правления администрации Обамы.

Президент США планирует обсудить с премьер-министром Канади Джастином Трюдо усиление общей системы ПВО, торговлю и вопросы функционирования общей границы, а также климатическую политику двух стран. США будут настаивать на том, чтобы Канада укрепила свою оборону на севере и увеличила расходы на свои вооруженные силы.