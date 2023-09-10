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Байден не впевнений, що Китай може розпочати війну проти Тайваню, — Bloomberg

10 вересня 2023 20:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден не впевнений, що Китай може розпочати війну проти Тайваню, — Bloomberg
Президент США Джо Байден. Фото: picryl
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден не планує стримувати або ізолювати Китай, незважаючи на його слова про економічні проблеми КНР щодо зменшення її можливості розпочати війну у Тайвані.

Про це він заявив на пресконференції в Ханої (В'єтнам), пише Bloomberg.

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Відносини США з Китаєм

За його словами, він хоче бути переконаний в тому, що відносини з Китаєм взагалі існують.

Лідер США також повідомив, що після саміту "Великої двадцятки", яка проходила в Індії, він мав зустріч з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Коли Байдена запитали, чому він не зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном впродовж 10 місяців, він відповів, що Сі має "зараз справи". Китайський президент не був учасником саміту G-20.

"Сподіваюся, що мені вдасться побачити Сі Цзіньпіна раніше, ніж пізніше", — зазначив він. 

Що ще сказав Байден

"Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що у нас є відносини з Китаєм, які знаходяться на підйомі, вирівняні, всі знають, про що йдеться. Зараз є важка економічна проблема з цілого ряду причин, які пов'язані з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також з політикою, якої дотримується Китай", — наголосив Байден.

Крім того, він додав:

"Я не думаю, що це змусить Китай вдертися на Тайвань, насправді, може бути, навпаки, ймовірно, він не має тих самих можливостей, що і раніше".

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню в рамках програми іноземного військового фінансування (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав. На підтримку планується виділити до 80 мільйонів доларів.

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