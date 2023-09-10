Байден не уверен, что Китай может начать войну против Тайваня, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: picryl

Президент США Джо Байден не планирует сдерживать или изолировать Китай, несмотря на его слова об экономических проблемах КНР по поводу уменьшения ее возможности начать войну в Тайване.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ханое (Вьетнам), пишет Bloomberg.

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По его словам, он хочет быть уверен в том, что отношения с Китаем вообще существуют.

Лидер США также сообщил, что после проходившего в Индии саммита "Большой двадцатки" он встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном.

Когда Байдена спросили, почему он не встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в течении 10 месяцев, он ответил, что у Си есть "сейчас дела". Китайский президент не был участником саммита G-20.

"Надеюсь, что мне удастся увидеть Си Цзиньпина раньше, чем позже", — отметил он.

Что еще сказал Байден

"Я не хочу сдерживать Китай, я просто хочу убедиться, что у нас есть отношения с Китаем, которые находятся на подъеме, выровнены, все знают, о чем идет речь. Сейчас есть тяжелая экономическая проблема по целому ряду причин, связанных с международным ростом и его отсутствием, а также с политикой, которой придерживается Китай", — подчеркнул Байден.

Кроме того, он добавил:

"Я не думаю, что это заставит Китай ворваться на Тайвань, на самом деле, может быть, наоборот, вероятно, у него нет тех же возможностей, что и раньше".

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), обычно используемой для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.