Байден негативно відреагував на переміщення ядерної зброї Росії до Білорусі

Президент США Джо Байден Фото: Reuters

Президент США Джо Байден висловив своє категоричне несхвалення щодо нещодавньої угоди між Росією та Білоруссю про перекидання російських ядерних боєголовок на територію Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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При відповіді на питання про його реакцію на перехід Росії до розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, Байден беззастережно висловив своє невдоволення.

Важливо врахувати, що у четвер міністри оборони обох країн підписали відповідні документи, які передбачають перекидання тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. Згідно із заявами Олександра Лукашенка, процес перекидання російської ядерної зброї до Білорусі вже розпочався.

Проте в Білому домі було заявлено, що поки немає змін щодо оцінки рівня ядерної загрози з боку Росії, попри угоди між Росією та Білоруссю. Цей висновок випливає із позиції адміністрації США, що поточні дії не вплинули на загальну оцінку ядерної загрози з боку РФ.

Нагадаємо, що прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США наразі не бачать наміру Росії вдатися до застосування ядерної зброї. Вона наголосила на цьому попри те, що РФ почала стягувати відповідне озброєння до Білорусі.