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Байден негативно отреагировал на перемещение ядерного оружия России в Беларусь

27 мая 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден негативно отреагировал на перемещение ядерного оружия России в Беларусь
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден высказал свое категорическое неодобрение в отношении недавнего соглашения между Россией и Беларусью о переброске российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси. 

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Неодобрение Джо Байдена

При ответе на вопрос о его реакции на переход России к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, Байден безоговорочно выразил свое недовольство.

Важно учесть, что в четверг министры обороны обеих стран подписали соответствующие документы, предусматривающие переброску тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Согласно заявлениям Александра Лукашенко, процесс переброски российского ядерного оружия в Беларусь уже начался.

Тем не менее в Белом доме было заявлено, что пока нет изменений в оценке уровня ядерной угрозы со стороны России, несмотря на соглашения между Россией и Беларусью. Этот вывод следует из позиции администрации США, что текущие действия не повлияли на общую оценку ядерной угрозы со стороны РФ.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США пока не видят намерения России прибегнуть к применению ядерного оружия. Она подчеркнула это, несмотря на то, что РФ начала свозить соответствующее вооружение в Беларусь..

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