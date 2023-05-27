Байден негативно отреагировал на перемещение ядерного оружия России в Беларусь

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден высказал свое категорическое неодобрение в отношении недавнего соглашения между Россией и Беларусью о переброске российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Неодобрение Джо Байдена

При ответе на вопрос о его реакции на переход России к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, Байден безоговорочно выразил свое недовольство.

Важно учесть, что в четверг министры обороны обеих стран подписали соответствующие документы, предусматривающие переброску тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Согласно заявлениям Александра Лукашенко, процесс переброски российского ядерного оружия в Беларусь уже начался.

Тем не менее в Белом доме было заявлено, что пока нет изменений в оценке уровня ядерной угрозы со стороны России, несмотря на соглашения между Россией и Беларусью. Этот вывод следует из позиции администрации США, что текущие действия не повлияли на общую оценку ядерной угрозы со стороны РФ.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США пока не видят намерения России прибегнуть к применению ядерного оружия. Она подчеркнула это, несмотря на то, что РФ начала свозить соответствующее вооружение в Беларусь..