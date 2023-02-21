Візит Байдена до Польщі 21 лютого — президент США подякував Дуді

Байден подякував Польщі за непохитну підтримку України
Президент США Джо Байден 21 лютого прибув з робочим візитом до Варшави. Він подякував президенту Польщі Анджею Дуді за відданість його країни підтримці народу України, назвавши відносини між двома націями "критичними, критичними, критичними".
Про це пише CNN.
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Деталі візиту Байдена до Польщі
Байден сказав, що вважає, що Україна перебуває в "кращому становищі, ніж будь-коли", і закликав країни НАТО "зберігати голову та зосередженість".
"Я чітко дав зрозуміти, що зобов’язання Сполучених Штатів реальні, і через рік я б стверджував, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною", — сказав президент США.
Байден назвав підтримку України Польщею "справді надзвичайною" та подякував країні за те, що вона прийняла понад мільйон українців.
"Зв’язок між польським і американським народом надзвичайно сильний і глибокий. Нам доведеться зіткнутися з багатьма викликами, але я впевнений, що ми зможемо це зробити разом", — сказав Байден.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого прибув з робочим візитом у Київ. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.
Згодом, в Укрзалізниці розповіли подробиці, як Байден їхав до Києва.
"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One — для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що з Польщі до України Байден їхав майже 10 годин.
Фото: CNN