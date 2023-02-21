Візит Байдена до Польщі 21 лютого — президент США подякував Дуді

Зустріч політичних лідерів у Польщі

Президент США Джо Байден 21 лютого прибув з робочим візитом до Варшави. Він подякував президенту Польщі Анджею Дуді за відданість його країни підтримці народу України, назвавши відносини між двома націями "критичними, критичними, критичними".

Про це пише CNN.

Деталі візиту Байдена до Польщі

Байден сказав, що вважає, що Україна перебуває в "кращому становищі, ніж будь-коли", і закликав країни НАТО "зберігати голову та зосередженість".

"Я чітко дав зрозуміти, що зобов’язання Сполучених Штатів реальні, і через рік я б стверджував, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною", — сказав президент США.

Байден назвав підтримку України Польщею "справді надзвичайною" та подякував країні за те, що вона прийняла понад мільйон українців.

"Зв’язок між польським і американським народом надзвичайно сильний і глибокий. Нам доведеться зіткнутися з багатьма викликами, але я впевнений, що ми зможемо це зробити разом", — сказав Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого прибув з робочим візитом у Київ. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Згодом, в Укрзалізниці розповіли подробиці, як Байден їхав до Києва.

"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One — для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з Польщі до України Байден їхав майже 10 годин.

Фото: CNN