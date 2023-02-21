Визит Байдена в Польшу 21 февраля — президент США поблагодарил Дуду

Встреча политических лидеров в Польше

Президент США Джо Байден 21 февраля прибыл с рабочим визитом в Варшаву. Он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за преданность его страны поддержке народа Украины, назвав отношения между двумя нациями "критическими, критическими, критическими".

Об этом пишет CNN.

Детали визита Байдена в Польшу

Байден сказал, что считает, что Украина находится в "лучшем положении, чем когда-либо", и призвал страны НАТО "сохранять голову и сосредоточенность".

"Я четко дал понять, что обязательства Соединенных Штатов реальны, и через год я бы утверждал, что НАТО сильнее, чем когда-либо. Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непреклонной", — сказал президент США.

Байден назвал поддержку Украины Польшей "действительно чрезвычайной" и поблагодарил страну за то, что она приняла более миллиона украинцев.

"Связь между польским и американским народом чрезвычайно сильна и глубока. Нам придется столкнуться со многими вызовами, но я уверен, что мы сможем это сделать вместе", — сказал Байден.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с рабочим визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Впоследствии, в Укрзализныце рассказали подробности, как Байден ехал в Киев.

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One — для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", — говорится в сообщении.

Известно, что из Польши в Украину Байден уезжал почти 10 часов.

Фото: CNN