Байден привітав нового спікера Конгресу та закликав підтримати пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден привітав представника Республіканської партії Майка Джонсона з перемогою у виборах на посаду спікера Палати представників. Також американський лідер закликав обранця сприяти рішенням Конгресу про додаткове фінансування, зокрема й України.

Відповідну заяву Джо Байдена оприлюднив Білий дім на офіційному сайті.

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Байден нагадав про готовність співпрацювати з будь-яким спікером нижньої палати Конгресу, незалежно від його політичної приналежності.

Американський лідер зазначив, що за той період, коли обирали спікера Палати представників, розробив "історичний пакет" ще одної грошової допомоги, який "зміцнює наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, захищає наші кордони та інвестує в американський народ"

"Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій. Ми повинні діяти швидко, щоб задовольнити наші потреби в галузі національної безпеки й уникнути урядового шатдауну через 22 дні", — наголосив президент США.

Також Байден попросив схвалити цей пакет.

Нагадаємо, що республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Відомо, що він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.