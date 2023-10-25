Байден поздравил нового спикера Конгресса и призвал поддержать пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поздравил представителя Республиканской партии Майка Джонсона с победой в выборах на должность спикера Палаты представителей. Также американский лидер призвал избранника содействовать решениям Конгресса о дополнительном финансировании, в том числе и Украине.

Соответствующее заявление Джо Байдена обнародовал Белый дом на официальном сайте.

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Байден напомнил о готовности сотрудничать с любым спикером нижней палаты Конгресса, вне зависимости от его политической принадлежности.

Американский лидер отметил, что за тот период, когда выбирали спикера Палаты представителей, разработал "исторический пакет" еще одной денежной помощи, которая "укрепляет наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, защищает наши границы и инвестирует в американский народ"

"Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий. Мы должны действовать быстро, чтобы удовлетворить наши потребности в области национальной безопасности и избежать правительственного шатдауна через 22 дня", — подчеркнул президент США.

Также Байден попросил одобрить этот пакет.

Напомним, что республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Известно, что он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.