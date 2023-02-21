Промова Джо Байдена у Польщі 21 лютого — головні тези виступу

Джо Байден

Президент США Джо Байден, який напередодні ввечері прибув до Польщі після свого візиту в Україну, у Варшаві у вівторок, 21 лютого, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також він виступив із промовою в Королівському замку.

Новини.LIVE зібрали головні тези виступу Джо Байдена.

Україна бореться та захищає себе, а ми ніколи не втомимося їй допомагати

"Я тільки що побував в Києві. Рік тому світ готувався до падіння Києва. Київ стоїть, він сильний, як ніколи, Київ вільний. Українській народ сміливий та незламний. Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. Над цією територією синьо-жовтий прапор", — розпочав свою промову Байден.

Путін думав, що зруйнує НАТО, але НАТО сильне, як ніколи. Путін думав, що зможе використовувати газ як зброю. Але ми звільнилися від енергетичної залежності.

Байден додав, що путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані.

"Наша підтримка України не похитнеться. НАТО не буде розділеним", — наголосив президент США.

Нові санкції проти росії

Також американський лідер анонсував нові санкції проти країни-агресора.

"Цього тижня буде оголошено про нові санкції проти росії. Потрібно, щоб рф заплатила ціну за свої злочини. Будь оголошені нові санкції разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Захист свободи — це питання не одного року чи періоду. Це завжди важливо", — оголосив лідер США.

Байден звернувся до росіян

У своєму посланні Байден заявив, що всі слова російського президента володимира путіна про нібито загрозу з боку Заходу і конкретно США є не більш ніж брехнею.

"Я хочу звернутися до російського народу: США і європейські країни не хочуть знищити росію. Ми не плануємо нападати на росію, захоплювати росію, як путін сказав сьогодні. Ми хочемо жити в мирі. Ми не ваші вороги", — сказав він.

Байден також підкреслив, що тільки від росії залежить закінчення війни, справедливо зазначивши, що якщо українці складуть зброю, то просто втратять свою країну.

"Ця війна не викликана необхідністю, це трагедія. Цю війну вибрав Путін. Вона почалася за його бажанням. Він може закінчити цю війну в будь-який момент, йому досить сказати одне слово. Якщо Росія зупинить своє вторгнення, війна закінчиться просто зараз. Якщо українці перестануть захищатися — це буде кінцем України. Тому ми будемо допомагати Україні захищати себе", — сказав президент США.

За його словами, США "роблять все необхідне, щоб росія заплатила високу ціну": "І на цьому тижні ми оголосимо нові санкції, ми притягнемо до відповідальності тих, хто винен у розв'язанні цієї війни. Ми покараємо тих, хто вчиняє воєнні злочини і злочини проти людяності".

Нагадаємо, 20 лютого, президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Це перший візит американського лідера в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії рік тому. Також це перший візит президента США в Україну з 2008 року.

Президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена помітили біля столичного Михайлівського собору під час повітряної тривоги.

Президент США, зокрема, заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на 450 мільйонів доларів.

Відомо, що подорож залізницею з Польщі до Києва в один бік забрала у Байдена 10 годин.