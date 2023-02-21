Речь Джо Байдена в Польше 21 февраля – главные тезисы выступления

Джо Байден

Президент США Джо Байден , прибывший накануне вечером в Польшу после своего визита в Украину, в Варшаве во вторник, 21 февраля, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Также он выступил с речью в Королевском замке.

Новини.LIVE собрали главные тезисы выступления Джо Байдена.

Украина борется и защищает себя, а мы никогда не устанем ей помогать

"Я только что побывал в Киеве. Год назад мир готовился к падению Киева. Киев стоит, он силен, как никогда, Киев свободен. Украинский народ смел и несокрушим. Украина все еще свободная страна. От Херсона до Харькова украинцы борются, отвоевывают территории. Над этой территорией сине-желтое знамя", — начал свою речь Байден.

Путин думал, что разрушит НАТО, но НАТО сильно как никогда. Путин полагал, что сможет использовать газ как оружие. Но мы освободились от энергетической зависимости.

Байден добавил, что путин думал, что мы отступим. Он ошибался. Все мы слишком сплочены.

"Наша поддержка Украины не пошатнется. НАТО не будет разделена", — подчеркнул президент США.

Новые санкции против россии

Также американский лидер анонсировал новые санкции против страны-агрессора.

"На этой неделе будет объявлено о новых санкциях против россии. Нужно, чтобы россия заплатила цену за свои преступления. Будь объявлены новые санкции вместе с нашими международными партнерами. Все, кто ответственен за эту войну, будут наказаны за преступления, совершенные россиянами. Защита свободы — это вопрос не одного года или периода. Это всегда важно", — объявил лидер США.

Байден обратился к россиянам

В своем послании Байден заявил, что все слова российского президента владимира путина о якобы угрозе со стороны Запада и конкретно США являются не более чем ложью.

"Я хочу обратиться к русскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить россию. Мы не планируем нападать на россию, захватывать россию, как путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", — сказал он.

Байден также подчеркнул, что только от россии зависит окончание войны, справедливо отметив, что если украинцы сложат оружие, то просто потеряют свою страну.

Эта война не вызвана необходимостью, это трагедия. Эту войну выбрал Путин. Она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент, ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины. Поэтому мы будем помогать Украине защищать себя", — сказал президент США.

По его словам, США "делают все необходимое, чтобы россия заплатила высокую цену": "И на этой неделе мы объявим новые санкции, мы привлечем к ответственности виновных в разрешении этой войны. Мы накажем тех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности".

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден с официальным визитом прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Это первый визит американского лидера в Украину с начала полномасштабного вторжения России год назад. Это первый визит президента США в Украину с 2008 года.

Президентов Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден заметили возле столичного Михайловского собора во время воздушной тревоги.

Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 450 миллионов долларов.

Известно, что путешествие по железной дороге из Польши в Киев в одну сторону забрало у Байдена 10 часов.