Байден відправив додаткові війська до Європи

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Сполучені Штати Америки відправлять до Європи додаткові війська. Усього планується до відправлення близько трьох тисяч військовослужбовців, які мають підсилити східний фланг НАТО.

Про це повідомляє видання CNN.

Читайте також:

Американські війська — до Європи

Президент США Джо Байден підписав указ про направлення до Європи додаткових військових підрозділів.

Йдеться про 3 тисячі військовослужбовців.

Ці війська є частиною операції "Атлантична рішучість", метою якої є посилення східного флангу НАТО.

США випереджають обставини

Операція "Атлантична рішучість", як зазначили у США, була започаткована на випадок якихось непередбачених обставин.

Втім, ці війська потраплять до Європи лише через шість місяців через різні логістично-бюрократичні проблеми.

Новоприбулі американські військовослужбовці займатимуться логістикою, забезпечення та охороною здоров’я.

Нагадаємо, що у червні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що у січні поточного року Сполучені Штати Америки уже збільшували кількість своїх військ на Європейському континенті на 20 тисяч військовослужбовців.