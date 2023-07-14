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Байден відправив додаткові війська до Європи

14 липня 2023 09:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Байден відправив додаткові війська до Європи
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки відправлять до Європи додаткові війська. Усього планується до відправлення близько трьох тисяч військовослужбовців, які мають підсилити східний фланг НАТО.

Про це повідомляє видання CNN.

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Американські війська — до Європи

Президент США Джо Байден підписав указ про направлення до Європи додаткових військових підрозділів.

Йдеться про 3 тисячі військовослужбовців.

Ці війська є частиною операції "Атлантична рішучість", метою якої є посилення східного флангу НАТО.

США випереджають обставини

Операція "Атлантична рішучість", як зазначили у США, була започаткована на випадок якихось непередбачених обставин.

Втім, ці війська потраплять до Європи лише через шість місяців через різні логістично-бюрократичні проблеми.

Новоприбулі американські військовослужбовці займатимуться логістикою, забезпечення та охороною здоров’я.

Нагадаємо, що у червні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що у січні поточного року Сполучені Штати Америки уже збільшували кількість своїх військ на Європейському континенті на 20 тисяч військовослужбовців.

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