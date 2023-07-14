Байден отправил дополнительные войска в Европу

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Соединенные Штаты Америки отправят в Европу дополнительные войска. Всего планируется отправить около трех тысяч военнослужащих, которые должны усилить восточный фланг НАТО.

Об этом сообщает издание CNN.

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Американские войска — в Европу

Президент США Джо Байден подписал указ о направлении в Европу дополнительных военных подразделений.

Речь идет о 3 тысячах военнослужащих.

Эти войска являются частью операции "Атлантическая решимость", целью которой является усиление восточного фланга НАТО.

США опережают обстоятельства

Операция "Атлантическая решимость", как отметили в США, была начата на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств.

Впрочем, эти войска попадут в Европу только через шесть месяцев из-за разных логистически-бюрократических проблем.

Новоприбывшие американские военнослужащие будут заниматься логистикой, обеспечением и здравоохранением.

Напомним, что в июне Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически выполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса.

Напомним, что в январе текущего года Соединенные Штаты уже увеличивали количество своих войск на Европейском континенте на 20 тысяч военнослужащих.