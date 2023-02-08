Байден у виступі перед Конгресом запевнив у підтримці України

Президент США назвав російську агресію проти України випробуванням для усього світу

Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну у війні з росією стільки, скільки буде потрібно. Ця війна стала випробуванням для усього світу, а підтримка України — сигналом для усіх інших диктаторів.

Про це 46-й президент США Джо Байден заявив у традиційній щорічній промові "Про стан держави", виголошеній перед представниками обох палат Конгресу.

Російський тест для світу

Виступаючи перед конгресменами, Джо Байден заявив, що повномасштабна війна, розпочата 24 лютого минулого року, є проблемою не лише України.

Вона стала справжнім випробуванням для США і усього світу.

Байден нагадав, що Сполучені Штати для протидії кремлю об’єднали НАТО і створили антиросійську коаліцію.

Підтримка України і демократії

Президент США запевнив, що підтримка України та її народу у боротьбі з російським агресором завершиться тільки разом із війною.

"Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно", — наголосив Байден.

Також американський президент зазначив, що це ж стосується і підтримки демократії по усьому світу.

Сигнал для диктаторів

Підтримка України, нагадав Джо Байден, є важливою ще і в стратегічному плані протидії авторитарним режимам у всьому світі.

Захист Української держави, за словами президента США, зберігає мир і є відкритим сигналом для потенційних агресорів, які можуть загрожувати світовій безпеці.

Нагадаємо, що 3 лютого міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів.

У цей пакет увійшли протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети та ракети великої дальності для HIMARS.

Фото: Facebook-сторінка Джо Байдена