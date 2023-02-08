Байден у виступі перед Конгресом запевнив у підтримці України

Байден виступив у Конгресі: пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно
Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну у війні з росією стільки, скільки буде потрібно. Ця війна стала випробуванням для усього світу, а підтримка України — сигналом для усіх інших диктаторів.
Про це 46-й президент США Джо Байден заявив у традиційній щорічній промові "Про стан держави", виголошеній перед представниками обох палат Конгресу.
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Російський тест для світу
Виступаючи перед конгресменами, Джо Байден заявив, що повномасштабна війна, розпочата 24 лютого минулого року, є проблемою не лише України.
Вона стала справжнім випробуванням для США і усього світу.
Байден нагадав, що Сполучені Штати для протидії кремлю об’єднали НАТО і створили антиросійську коаліцію.
Підтримка України і демократії
Президент США запевнив, що підтримка України та її народу у боротьбі з російським агресором завершиться тільки разом із війною.
"Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно", — наголосив Байден.
Також американський президент зазначив, що це ж стосується і підтримки демократії по усьому світу.
Сигнал для диктаторів
Підтримка України, нагадав Джо Байден, є важливою ще і в стратегічному плані протидії авторитарним режимам у всьому світі.
Захист Української держави, за словами президента США, зберігає мир і є відкритим сигналом для потенційних агресорів, які можуть загрожувати світовій безпеці.
Нагадаємо, що 3 лютого міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів.
У цей пакет увійшли протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети та ракети великої дальності для HIMARS.
Фото: Facebook-сторінка Джо Байдена