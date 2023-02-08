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​​​Байден выступил в Конгрессе: пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется

8 февраля 2023 07:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Байден в выступлении перед Конгрессом заверил в поддержке Украины
Президент США назвал российскую агрессию против Украины испытанием для всего мира
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину в войне с россией столько, сколько потребуется. Эта война стала испытанием для всего мира, а поддержка Украины сигналом для всех других диктаторов.

Об этом 46-й президент США Джо Байден заявил в традиционной ежегодной речи "О состоянии государства", произнесенной перед представителями обеих палат Конгресса.

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Выступая перед конгрессменами, Джо Байден заявил, что полномасштабная война, начатая 24 февраля прошлого года, является проблемой не только Украины.

Она стала подлинным испытанием для США и всего мира.

Байден напомнил, что США для противодействия кремлю объединили НАТО и создали антироссийскую коалицию.

Поддержка Украины и демократии

Президент США заверил, что поддержка Украины и ее народа в борьбе с российским агрессором будет завершена только вместе с войной.

"Мы стоим с народом Украины. Мы будем стоять с вами столько, сколько будет нужно", — подчеркнул Байден.

Также американский президент отметил, что это касается и поддержки демократии по всему миру.

Сигнал для диктаторов

Поддержка Украины, напомнил Джо Байден, важна еще и в стратегическом плане противодействия авторитарным режимам во всем мире.

Защита украинского государства, по словам президента США, сохраняет мир и является открытым сигналом для потенциальных агрессоров, которые могут угрожать мировой безопасности.

Напомним, что 3 февраля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов.

В этот пакет вошли противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности HIMARS.

Фото: Facebook-страница Джо Байдена

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