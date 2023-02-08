Байден в выступлении перед Конгрессом заверил в поддержке Украины

Президент США назвал российскую агрессию против Украины испытанием для всего мира

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину в войне с россией столько, сколько потребуется. Эта война стала испытанием для всего мира, а поддержка Украины сигналом для всех других диктаторов.

Об этом 46-й президент США Джо Байден заявил в традиционной ежегодной речи "О состоянии государства", произнесенной перед представителями обеих палат Конгресса.

Российский тест для мира

Выступая перед конгрессменами, Джо Байден заявил, что полномасштабная война, начатая 24 февраля прошлого года, является проблемой не только Украины.

Она стала подлинным испытанием для США и всего мира.

Байден напомнил, что США для противодействия кремлю объединили НАТО и создали антироссийскую коалицию.

Поддержка Украины и демократии

Президент США заверил, что поддержка Украины и ее народа в борьбе с российским агрессором будет завершена только вместе с войной.

"Мы стоим с народом Украины. Мы будем стоять с вами столько, сколько будет нужно", — подчеркнул Байден.

Также американский президент отметил, что это касается и поддержки демократии по всему миру.

Сигнал для диктаторов

Поддержка Украины, напомнил Джо Байден, важна еще и в стратегическом плане противодействия авторитарным режимам во всем мире.

Защита украинского государства, по словам президента США, сохраняет мир и является открытым сигналом для потенциальных агрессоров, которые могут угрожать мировой безопасности.

Напомним, что 3 февраля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов.

В этот пакет вошли противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности HIMARS.

Фото: Facebook-страница Джо Байдена