Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Байден визнав, що має ще одну онуку arrow

Байден визнав, що має ще одну онуку

30 липня 2023 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Байден визнав, що має ще одну онуку
Президент США Джо Байден під час виступу. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден публічно визнав свою сьому онуку. Чотирирічна Нейві є позашлюбною дочкою його сина Хантера.

Про це повідомляє ВВС

Читайте також:

Байден визнав сьому онуку

"Ми з Джилл хочемо лише найкращого для всіх наших онуків, зокрема Нейві", — заявив Байден.

Президент США розповів, що його син працює з матір'ю Нейві — Лунден Робертс, щоб "налагодити стосунки" та зберегти приватне життя дівчинки у майбутньому.

Батьківство Хантера Байдена визначили через ДНК-тест після подання Робертс позову на аліменти. У своїх мемуарах 2021 року він згадав про зустріч з Робертс, яка відбулася, коли він мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Хантер зазначив, що тоді був не в собі, але взяв відповідальність.

Джо Байдена отримав критику від республіканців і демократів за відмову визнати дитину. Після судового процесу в червні, республіканка Еліза Стефаник звинуватила його у "холодній, безсердечній, егоїстичній та боягузливій" поведінці.

Також зазначається, що у Хантера Байдена є ще четверо дітей, зокрема син Бо. Хлопчика назвали на честь брата Хантера, що помер від онкології 2015 року.

Нагадаємо, що син американського президента Хантер Байден відкинув звинувачення у порушеннях податкового законодавства після невдалих спроб досягнення угоди з державною прокуратурою у ході суду. Він звинувачується у несплаті податків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз