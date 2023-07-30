Байден визнав, що має ще одну онуку

Президент США Джо Байден під час виступу. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден публічно визнав свою сьому онуку. Чотирирічна Нейві є позашлюбною дочкою його сина Хантера.

Про це повідомляє ВВС.

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Байден визнав сьому онуку

"Ми з Джилл хочемо лише найкращого для всіх наших онуків, зокрема Нейві", — заявив Байден.

Президент США розповів, що його син працює з матір'ю Нейві — Лунден Робертс, щоб "налагодити стосунки" та зберегти приватне життя дівчинки у майбутньому.

Батьківство Хантера Байдена визначили через ДНК-тест після подання Робертс позову на аліменти. У своїх мемуарах 2021 року він згадав про зустріч з Робертс, яка відбулася, коли він мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Хантер зазначив, що тоді був не в собі, але взяв відповідальність.

Джо Байдена отримав критику від республіканців і демократів за відмову визнати дитину. Після судового процесу в червні, республіканка Еліза Стефаник звинуватила його у "холодній, безсердечній, егоїстичній та боягузливій" поведінці.

Також зазначається, що у Хантера Байдена є ще четверо дітей, зокрема син Бо. Хлопчика назвали на честь брата Хантера, що помер від онкології 2015 року.

Нагадаємо, що син американського президента Хантер Байден відкинув звинувачення у порушеннях податкового законодавства після невдалих спроб досягнення угоди з державною прокуратурою у ході суду. Він звинувачується у несплаті податків.