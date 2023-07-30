Байден признал, что у него есть еще одна внучка
Президент США Джо Байден публично признал свою седьмую внучку. Четырехлетняя Нейви является внебрачной дочерью его сына Хантера.
Об этом сообщает BBC.
Байден признал седьмую внучку
"Мы с Джилл хотим только лучшего для всех наших внуков, в частности Нейви", — заявил Байден.
Президент США рассказал, что его сын работает с матерью Нейви — Лунден Робертс, чтобы "наладить отношения" и сохранить частную жизнь девочки в будущем.
Родительство Хантера Байдена определили через ДНК-тест после подачи Робертс иска на алименты. В своих мемуарах в 2021 году он упомянул о встрече с Робертс, которая состоялась, когда у него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Хантер отметил, что тогда был не в себе, но взял ответственность.
Джо Байден получил критику от республиканцев и демократов за отказ признать ребенка. После судебного процесса в июне, республиканка Элиза Стефаник обвинила его в "холодном, бессердечном, эгоистическом и трусливом" поведении.
Также отмечается, что у Хантера Байдена есть еще четверо детей, в том числе сын Бо. Мальчика назвали в честь брата Хантера, умершего от онкологии в 2015 году.
Напомним, что сын американского президента Хантер Байден отверг обвинения в нарушениях налогового законодательства после неудачных попыток достижения соглашения с государственной прокуратурой в ходе суда. Он обвиняется в неуплате налогов.