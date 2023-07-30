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Байден признал, что у него есть еще одна внучка

30 июля 2023 02:33
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Инна Буряк
редактор
Байден признал, что у него есть еще одна внучка
Президент США Джо Байден во время выступления. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден публично признал свою седьмую внучку. Четырехлетняя Нейви является внебрачной дочерью его сына Хантера.

Об этом сообщает BBC.

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Байден признал седьмую внучку

"Мы с Джилл хотим только лучшего для всех наших внуков, в частности Нейви", — заявил Байден.

Президент США рассказал, что его сын работает с матерью Нейви — Лунден Робертс, чтобы "наладить отношения" и сохранить частную жизнь девочки в будущем.

Родительство Хантера Байдена определили через ДНК-тест после подачи Робертс иска на алименты. В своих мемуарах в 2021 году он упомянул о встрече с Робертс, которая состоялась, когда у него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Хантер отметил, что тогда был не в себе, но взял ответственность.

Джо Байден получил критику от республиканцев и демократов за отказ признать ребенка. После судебного процесса в июне, республиканка Элиза Стефаник обвинила его в "холодном, бессердечном, эгоистическом и трусливом" поведении.

Также отмечается, что у Хантера Байдена есть еще четверо детей, в том числе сын Бо. Мальчика назвали в честь брата Хантера, умершего от онкологии в 2015 году.

Напомним, что сын американского президента Хантер Байден отверг обвинения в нарушениях налогового законодательства после неудачных попыток достижения соглашения с государственной прокуратурой в ходе суда. Он обвиняется в неуплате налогов.

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