Байден поговорив з Трампом після замаху у Пенсильванії

Президенти США Трамп, Обама та Байден. Фото: X Donald Trump

Чинний президент США Джо Байден зателефонував своєму суперникові на виборах Дональду Трампу після замаху на республіканця у Пенсильванії. Крім цього дзвінка, ці двоє політиків не спілкувалися безпосередньо роками. Навіть на дебатах спілкувались через модераторів.

Про це 14 липня, у неділю повідомляє CNN.

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Про що говорили Байден і Трамп

За даними джерел CNN з Білого дому, розмова між політиками була "хорошою", короткою та шанобливою". Проте джерела відмовилися розповісти більше про розмову.

Хоча є інформація, що Байден повторив телефоном своє твердження про те, що немає місця або толерантності до політичного насильства, і запевнив Трампа, що доручає агентствам провести повне розслідування.

Як відреагувала колишня дружина Трампа Меланія

Колишня перша леді Меланія Трамп оприлюднила свою першу публічну відповідь після замаху на Дональда Трампа. Вона закликала країну "піднятись над ненавистю".

Меланія Трамп — колишня дружина Дональда Трампа. Фото: Instagram

"Коли я подивилася, як ця куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя було на порозі руйнівних змін", — написала вона. — "Я вдячна відважним агентам секретної служби та правоохоронним органам, які ризикували власним життям, щоб захистити мого чоловіка".

Сам Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих під час стрілянини та назвав стрілка "монстром".

Тим часом стало відомо, що після замаху рейтинг Дональда Трампа значно виріс.

А Ілон Макс публічно підтримав Трампа після замаху на його життя.