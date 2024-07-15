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Байден зателефонував Трампу після замаху — про що поговорили суперники

15 липня 2024 01:27
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Байден поговорив з Трампом після замаху у Пенсильванії
Президенти США Трамп, Обама та Байден. Фото: X Donald Trump
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Чинний президент США Джо Байден зателефонував своєму суперникові на виборах Дональду Трампу після замаху на республіканця у Пенсильванії. Крім цього дзвінка, ці двоє політиків не спілкувалися безпосередньо роками. Навіть на дебатах спілкувались через модераторів.

Про це 14 липня, у неділю повідомляє CNN.

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За даними джерел CNN з Білого дому, розмова між політиками була "хорошою", короткою та шанобливою". Проте джерела відмовилися розповісти більше про розмову.

Хоча є інформація, що Байден повторив телефоном своє твердження про те, що немає місця або толерантності до політичного насильства, і запевнив Трампа, що доручає агентствам провести повне розслідування.

Як відреагувала колишня дружина Трампа Меланія

Колишня перша леді Меланія Трамп оприлюднила свою першу публічну відповідь після замаху на Дональда Трампа. Вона закликала країну "піднятись над ненавистю".

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Меланія Трамп — колишня дружина Дональда Трампа. Фото: Instagram

Сам Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих під час стрілянини та назвав стрілка "монстром".  

Тим часом стало відомо, що після замаху рейтинг Дональда Трампа значно виріс. 

А Ілон Макс публічно підтримав Трампа після замаху на його життя. 

Джо Байден США Дональд Трамп замах Меланія Трамп

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