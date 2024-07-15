Байден побеседовал с Трампом после покушения в Пенсильвании

Президенты США Трамп, Обама и Байден Фото: X Donald Trump

Действующий президент США Джо Байден позвонил своему сопернику на выборах Дональду Трампу после покушения на республиканца в Пенсильвании. Кроме этого звонка, два политика не общались непосредственно годами. Даже на дебатах они общались с помощью модераторов.

Об этом 14 июля, в воскресенье сообщает CNN.

Читайте также:

О чем говорили Байден и Трамп

По данным источников CNN из Белого дома, разговор между политиками был "хорошим", "коротким и уважительным". Однако источники отказались рассказать подробности о разговоре.

Хотя есть информация, что Байден повторил по телефону свое утверждение о том, что нет места или толерантности к политическому насилию, и заверил Трампа, что поручит агентствам провести полное расследование.

Как отреагировала бывшая супруга Трампа Мелания

Бывшая первая леди Мелания Трамп обнародовала свой первый публичный ответ после покушения на Дональда Трампа. Она призвала страну "подняться над ненавистью".

Мелания Трамп – бывшая жена Дональда Трампа. Фото: Instagram

"Когда я посмотрела, как эта пуля попал в моего мужа Дональда, я поняла, что моя жизнь была на пороге разрушительных перемен ", — написала она. — "Я благодарна отважным агентам секретной службы и правоохранительным органам, которые рисковали своей жизнью, чтобы защитить моего мужа ".

Сам Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы и назвал стрелка "монстром".

Между тем, стало известно, что после покушения рейтинг Дональда Трампа значительно вырос.

А Илон Макс публично поддержал Трампа после покушения на его жизнь.