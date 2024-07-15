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Байден позвонил Трампу после покушения — о чем поговорили соперники

15 июля 2024 01:27
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Байден побеседовал с Трампом после покушения в Пенсильвании
Президенты США Трамп, Обама и Байден Фото: X Donald Trump
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Действующий президент США Джо Байден позвонил своему сопернику на выборах Дональду Трампу после покушения на республиканца в Пенсильвании. Кроме этого звонка, два политика не общались непосредственно годами. Даже на дебатах они общались с помощью модераторов.

Об этом 14 июля, в воскресенье сообщает CNN.

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По данным источников CNN из Белого дома, разговор между политиками был "хорошим", "коротким и уважительным". Однако источники отказались рассказать подробности о разговоре.

Хотя есть информация, что Байден повторил по телефону свое утверждение о том, что нет места или толерантности к политическому насилию, и заверил Трампа, что поручит агентствам провести полное расследование.

Как отреагировала бывшая супруга Трампа Мелания

Бывшая первая леди Мелания Трамп обнародовала свой первый публичный ответ после покушения на Дональда Трампа. Она призвала страну "подняться над ненавистью".

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Мелания Трамп – бывшая жена Дональда Трампа. Фото: Instagram

Сам Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы и назвал стрелка "монстром".

Между тем, стало известно, что после покушения рейтинг Дональда Трампа значительно вырос.

А Илон Макс публично поддержал Трампа после покушения на его жизнь.

Джо Байден США Дональд Трамп покушение Мелания Трамп

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