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Байден збирає лідерів Конгресу через небезпеку дефолту в США

2 травня 2023 07:08
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Інна Буряк
редактор
Байден збирає лідерів Конгресу через небезпеку дефолту в США
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство фінансів США заявило, країна може залишитися без грошей після 1 червня, якщо не буде піднято ліміт на борг. Це може призвести до нестачі грошей для виплат соціальних програм і збільшення ставок на боргові інструменти.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

У понеділок, 1 травня, президент США Джо Байден викликав чотирьох вищих лідерів Конгресу до Білого дому після того, як Мінфінансів попередило, що уряду може не вистачати коштів для оплати рахунків вже в червні цьогоріч. 

У листі до Конгресу міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що навряд чи виконає всі платіжні зобов’язання уряду США "потенційно 1 червня" без дій Конгресу.

Ця оцінка підвищила ризик того, що Сполучені Штати прямують до безпрецедентного дефолту, який потрясе світову економіку.

Республіканці Палати представників прийняли законопроєкт про підвищення ліміту боргу минулого тижня, який передбачає різке скорочення витрат від охорони здоров’я для бідних до диспетчерів повітряного руху. Однак Сенат і Байден кажуть, що вони його не схвалять.

Байден твердо заявив, що не буде вести переговори щодо збільшення боргу, але обговорить скорочення бюджету після ухвалення нового ліміту.

Нагадаємо, що в Сполучених Штатах каліфорнійську фінустанову First Republic Bank продають найбільшому банку країни JPMorgan. На такий крок пішли після різкого масового зняття депозитів клієнтами фінустанови та рекордного падіння акцій.  

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