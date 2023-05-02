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Байден собирает лидеров Конгресса из-за опасности дефолта в США

2 мая 2023 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден собирает лидеров Конгресса из-за опасности дефолта в США
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство финансов США заявило, что страна может остаться без денег после 1 июня, если не будет поднят лимит на долг. Это может привести к нехватке денег для выплат социальных программ и увеличения ставок на долговые инструменты.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

В понедельник, 1 мая, президент США Джо Байден вызвал четырех высших лидеров Конгресса в Белый дом после того, как Минфин предупредил, что правительству может не хватать средств для оплаты счетов уже в июне этого года.

В письме к Конгрессу министр финансов Джанет Йеллен заявила, что вряд ли выполнит все платежные обязательства правительства США "потенциально 1 июня" без действий Конгресса.

Эта оценка повысила риск того, что Соединенные Штаты направляются к беспрецедентному дефолту, который потрясет мировую экономику.

Республиканцы Палаты представителей приняли законопроект о повышении лимита долга на прошлой неделе, предусматривающий резкое сокращение расходов от здравоохранения для бедных до диспетчеров воздушного движения. Однако Сенат и Байден говорят, что они его не одобрят.

Байден твердо заявил, что не будет вести переговоры по увеличению долга, но обсудит сокращение бюджета после принятия нового лимита.

Напомним, что в Соединенных Штатах калифорнийское финучреждение First Republic Bank продают крупнейшему банку страны JPMorgan. На такой шаг последовали после резкого массового снятия депозитов клиентами финучреждения и рекордного падения акций.

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