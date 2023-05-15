Байден зустрінеться з прем'єром Японії напередодні саміту G7
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мають намір провести переговори в Хіросімі 18 травня, перед початком саміту G7. Це повідомлення з Білого дому поклало край чуткам про можливу відмову Байдена від участі у зустрічі через проблеми з підвищенням стелі держборгу.
Про це пише Kyodo.
Зустріч Байдена та прем'єра Японії
Другий візит Байдена до Японії після його президентської інавгурації у 2021 році буде присвячений саміту G7, який відбудеться з 19 по 21 травня.
Очікується, що на зустрічі Байден і Кісіда затвердять міцність свого спільного безпекового союзу, питання вирішення проблематики "зростаючої агресивності Китаю в регіоні Індо-Тихого океану" та конфлікту між Росією та Україною.
"Ми спільно зі США покажемо світу тверду рішучість G7 захистити міжнародний порядок, заснований на правилах", — підкреслив генсекретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.
На додачу до двосторонніх переговорів, Байден і Кісіда також планують провести тристоронню зустріч із президентом Південної Кореї Юном Сок Елем, який прибуде на саміт як гостя.
У ході цієї зустрічі обговорюватимуться питання, пов'язані з розробкою ракетних технологій КНДР та інші проблеми безпеки в регіоні, повідомляє новинне агентство, посилаючись на високопосадовця японського уряду.
Нагадаємо, що американський уряд опинився перед загрозою дефолту. Тому президент США Джо Байден може навіть пропустити саміт Великої сімки у Токіо.