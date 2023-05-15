Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Байден зустрінеться з прем'єром Японії напередодні саміту G7 arrow

Байден зустрінеться з прем'єром Японії напередодні саміту G7

15 травня 2023 08:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден зустрінеться з прем'єром Японії напередодні саміту G7
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мають намір провести переговори в Хіросімі 18 травня, перед початком саміту G7. Це повідомлення з Білого дому поклало край чуткам про можливу відмову Байдена від участі у зустрічі через проблеми з підвищенням стелі держборгу.

Про це пише Kyodo.

Читайте також:

Зустріч Байдена та прем'єра Японії

Другий візит Байдена до Японії після його президентської інавгурації у 2021 році буде присвячений саміту G7, який відбудеться з 19 по 21 травня.

Очікується, що на зустрічі Байден і Кісіда затвердять міцність свого спільного безпекового союзу, питання вирішення проблематики "зростаючої агресивності Китаю в регіоні Індо-Тихого океану" та конфлікту між Росією та Україною.

"Ми спільно зі США покажемо світу тверду рішучість G7 захистити міжнародний порядок, заснований на правилах", — підкреслив генсекретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

На додачу до двосторонніх переговорів, Байден і Кісіда також планують провести тристоронню зустріч із президентом Південної Кореї Юном Сок Елем, який прибуде на саміт як гостя.

У ході цієї зустрічі обговорюватимуться питання, пов'язані з розробкою ракетних технологій КНДР та інші проблеми безпеки в регіоні, повідомляє новинне агентство, посилаючись на високопосадовця японського уряду.

Нагадаємо, що американський уряд опинився перед загрозою дефолту. Тому президент США Джо Байден може навіть пропустити саміт Великої сімки у Токіо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB