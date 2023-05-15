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Байден встретится с премьером Японии накануне саммита G7

15 мая 2023 08:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден встретится с премьером Японии накануне саммита G7
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида намерены провести переговоры в Хиросиме 18 мая, перед началом саммита G7. Это сообщение из Белого дома положило конец слухам о возможном отказе Байдена от участия во встрече из-за проблем с повышением потолка госдолга. 

Об этом пишет Kyodo.

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Второй визит Байдена в Японию после его президентской инаугурации в 2021 году будет приурочен к саммиту G7, который состоится с 19 по 21 мая.

Ожидается, что на встрече Байден и Кисида утвердят прочность своего общего союза безопасности, вопросы решения проблематики "растущей агрессивности Китая в регионе Индо-Тихого океана" и конфликта между Россией и Украиной.

"Мы совместно с США покажем миру твердую решимость G7 защитить международный порядок, основанный на правилах", — подчеркнул генсекретарь кабинета министров ЯпонииХирокадзу Мацуно.

В дополнение к двусторонним переговорам, Байден и Кисида также планируют провести трехстороннюю встречу с президентом Южной Кореи Юном Сок Елем, который прибудет на саммит в качестве гостя. 

В ходе этой встречи обсуждаться вопросы, связанные с разработкой ракетных технологий КНДР и другие проблемы безопасности в регионе, сообщает новостное агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника японского правительства.

Напомним, что американское правительство оказалось перед угрозой дефолта. Поэтому президент США Джо Байден может даже пропустить саммит Большой семерки в Токио.

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