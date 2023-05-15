Байден встретится с премьером Японии накануне саммита G7
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида намерены провести переговоры в Хиросиме 18 мая, перед началом саммита G7. Это сообщение из Белого дома положило конец слухам о возможном отказе Байдена от участия во встрече из-за проблем с повышением потолка госдолга.
Об этом пишет Kyodo.
Встреча Байдена и премьера Японии
Второй визит Байдена в Японию после его президентской инаугурации в 2021 году будет приурочен к саммиту G7, который состоится с 19 по 21 мая.
Ожидается, что на встрече Байден и Кисида утвердят прочность своего общего союза безопасности, вопросы решения проблематики "растущей агрессивности Китая в регионе Индо-Тихого океана" и конфликта между Россией и Украиной.
"Мы совместно с США покажем миру твердую решимость G7 защитить международный порядок, основанный на правилах", — подчеркнул генсекретарь кабинета министров ЯпонииХирокадзу Мацуно.
В дополнение к двусторонним переговорам, Байден и Кисида также планируют провести трехстороннюю встречу с президентом Южной Кореи Юном Сок Елем, который прибудет на саммит в качестве гостя.
В ходе этой встречи обсуждаться вопросы, связанные с разработкой ракетных технологий КНДР и другие проблемы безопасности в регионе, сообщает новостное агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника японского правительства.
Напомним, что американское правительство оказалось перед угрозой дефолта. Поэтому президент США Джо Байден может даже пропустить саммит Большой семерки в Токио.