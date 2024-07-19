Демократи закликають Байдена припинити участь у виборах і призупинили його висування від партії

Джо Байден виступає перед журналістами. Фото: Reuters

Остаточне висунення кандидатури Джо Байдена на участь у президентських перегонах від Демократичних сил поки що поставлене на паузу принаймні на тиждень. В колах, близьких до чинного президента кажуть, що він поки не відмовився від участі у виборах, але "став більше прислухатись до людей, що переконують його зняти кандидатуру".

Про це 18 липня, у четвер пише видання The New York Times.

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Річ у тому, що двом впливовим демократам сенаторам Чаку Шумеру та Хакіму Джеффрісу вдалось приватно переконали партійних чиновників відкласти початок висунення пана Байдена на тиждень, продовживши дебати щодо життєздатності його кандидатури.

За інформацією видання, саме вони протягом минулого тижня розповідали Джо Байдену, що члени партії глибоко стурбовані його шансами в листопаді та долею кандидатів у Палату представників і Сенат, якщо він залишиться у перегонах.

Проте у Білому дім журналістів запевнили, що Байдена не зворушили їхні аргументи.

"Президент сказав обом лідерам, що він висунутий від партії, він планує перемогти і з нетерпінням чекає на співпрацю з ними обома, щоб виконати його 100-денний план допомоги працюючим сім’ям", — сказав Ендрю Бейтс, речник Білого дому.

Але до Шумера та Джеффріса вже приєднались їхні колеги. Наприклад, конгресмен Адам Б. Шифф від Каліфорнії, що став найповажнішим законодавцем від Демократичної партії, закликав Байдена зняти свою кандидатуру. А Джеффрі Катценберг, співголова кампанії Байдена, сказав президенту, що донори припинили пожертвування на його кампанію.

Нагадаємо, 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Це може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Тим часом стало відомо, що чинний президент США захворів на COVID-19.