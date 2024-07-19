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Байдена хотят убедить сняться с выборов – поставили на паузу его выдвижение от партии

19 июля 2024 02:59
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Демократы призывают Байдена прекратить участие в выборах и приостановили его выдвижение от партии
Джо Байден выступает перед журналистами. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Окончательное выдвижение кандидатуры Джо Байдена на участие в президентской гонке от Демократических сил пока поставлено на паузу по крайней мере на неделю. В кругах, близких к действующему президенту, говорят, что он пока не отказался от участия в выборах, но "стал больше прислушиваться к людям, убеждающим его снять кандидатуру".

Об этом 18 июля, в четверг пишет издание The New York Times.

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Дело в том, что двум влиятельным демократам сенаторам Чаку Шумеру и Хакиму Джеффрису удалось убедить партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продолжив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры.

По информации издания, именно они в течение прошлой недели рассказывали Джо Байдену, что члены партии глубоко озабочены его шансами в ноябре и судьбой кандидатов в Палату представителей и Сенат, если он останется в гонке.

Однако в Белом доме журналистов заверили, что Байдена не тронули их уговоры.

"Президент сказал обоим сенаторам, что он выдвинут от партии, он планирует победить и с нетерпением ждет сотрудничество с ними обоими, чтобы выполнить его 100-дневный план помощи работающим семьям", — сказал Эндрю Бейтс, представитель Белого дома.

Но к Шумеру и Джеффрису уже присоединились их коллеги. К примеру, конгрессмен Адам Б. Шифф от Калифорнии, ставший самым уважаемым законодателем от Демократической партии, призвал Байдена снять свою кандидатуру. А Джеффри Катценберг, сопредседатель кампании Байдена, сказал президенту, что доноры прекратили пожертвование на его кампанию.

Напомним, 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Это может произойти только в том случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Между тем стало известно, что действующий президент США заболел COVID-19.

Джо Байден США выборы президент Демократическая партия

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