Байдена успішно прооперували: хірурги видалили злоякісне ракове утворення
У Президента США Джо Байдена підтвердили злоякісне ракове новоутворення на шкірі. Лікарі успішно видалили всі ракові тканини 3 січня під час операції.
Про це повідомляє Reuters.
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Який стан здоров'я у Джо Байдена
Як повідомив лікар Білого дому Кевін О’Коннор, біопсія, зразок якої взяли у президента США Джо Байдена, підтвердила, що пошкодження шкіри, видалене з його грудної клітки, було базаліомою. Хірурги провели успішну операцію, тож всі ракові тканини були успішно видалені.
Окрім того, лікар заявив, що Байден й надалі продовжить дерматологічний нагляд у рамках свого поточного лікування. Місце, де брали зразок біопсії, зажило, і подальше лікування йому не потрібне.
У листі, опублікованому Білим домом, О'Коннор сказав, що ураження базаліоми не мають тенденції до поширення або метастазування.
"Подальшого лікування не потрібно", — сказав О'Коннор.
Нагадаємо, 3 березня з'явилася інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде у Вашингтон. Він поспілкується з президентом США Джо Байденом. Одна з головних тем розмови — війна росії проти України.