Байден успешно прооперирован: хирурги удалили злокачественное раковое образование
У президента США Джо Байдена подтвердили злокачественное раковое новообразование на коже. Врачи успешно удалили все раковые ткани 3 января во время операции.
Об этом сообщает Reuters.
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Каково состояние здоровья у Джо Байдена
Как сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор, биопсия, образец которой взяли у президента США Джо Байдена, подтвердила, что повреждение кожи, удалённое из его грудной клетки, было базалиомой. Хирурги провели успешную операцию и все раковые ткани были успешно удалены.
Кроме того, врач заявил, что Байден и дальше продолжит дерматологический надзор в рамках своего текущего лечения. Место, где брали образец биопсии, зажило, и дальнейшее лечение ему не нужно.
В письме, опубликованном Белым домом, О'Коннор сказал, что поражения базалиомы не имеют тенденции к распространению или метастазированию.
"Дальнейшего лечения не нужно", — сказал О'Коннор.
Напомним, 3 марта появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Вашингтон. Он пообщается с президентом США Джо Байденом. Одна из главных тем разговора — война россии против Украины.