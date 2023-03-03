Байден успешно прооперирован: хирурги удалили злокачественное раковое образование

Президент США Джо Байден

У президента США Джо Байдена подтвердили злокачественное раковое новообразование на коже. Врачи успешно удалили все раковые ткани 3 января во время операции.

Об этом сообщает Reuters.

Каково состояние здоровья у Джо Байдена

Как сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор, биопсия, образец которой взяли у президента США Джо Байдена, подтвердила, что повреждение кожи, удалённое из его грудной клетки, было базалиомой. Хирурги провели успешную операцию и все раковые ткани были успешно удалены.

Кроме того, врач заявил, что Байден и дальше продолжит дерматологический надзор в рамках своего текущего лечения. Место, где брали образец биопсии, зажило, и дальнейшее лечение ему не нужно.

В письме, опубликованном Белым домом, О'Коннор сказал, что поражения базалиомы не имеют тенденции к распространению или метастазированию.

"Дальнейшего лечения не нужно", — сказал О'Коннор.

Напомним, 3 марта появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Вашингтон. Он пообщается с президентом США Джо Байденом. Одна из главных тем разговора — война россии против Украины.