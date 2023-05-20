"Барселона" зганьбилася з привітаннями російським уболівальникам

Гравці каталонського клубу вітають уболівальників країни-агресора. Скріншот

Футболісти "Барселони" привітали із власним чемпіонським титулом уболівальників із Росії. Українців це обурило, тож вони у соцмережах розкритикували вчинок Сержі Роберто і Алехандро Бальде.

Відео з привітаннями опублікував Telegram-канал "Окко Спорт".

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Футболісти іспанської “Барселони” Сержі Роберто і Алехандро Бальде зганьбили себе і свій клуб привітанням російським уболівальникам.

Вони привітали фанатів з Росії із чемпіонським титулом “Барселони”, заявивши, що цей тріумф — і їхня велика перемога.

Реакція українців

Українські уболівальники різко відреагували на таке загравання із мешканцями країни, яка веде агресивну війну проти України.

В коментарях на Twitter-акаунті каталонського клубу українці написали все, що думають про такий вчинок футболістів "Барселони".

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Офіційної реакції клубу на цей скандал ще не було.

Нагадаємо, що головні конкуренти “Барселони”, мадридський “Реал”, регулярно направляє до України гуманітарну допомогу. Зокрема, узимку мадридці передали українцям генератори.