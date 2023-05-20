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"Барселона" зганьбилася з привітаннями російським уболівальникам

20 травня 2023 19:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Барселона" зганьбилася з привітаннями російським уболівальникам
Гравці каталонського клубу вітають уболівальників країни-агресора. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Футболісти "Барселони" привітали із власним чемпіонським титулом уболівальників із Росії. Українців це обурило, тож вони у соцмережах розкритикували вчинок Сержі Роберто і Алехандро Бальде.

Відео з привітаннями опублікував Telegram-канал "Окко Спорт".

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Привітання уболівальникам країни-агресора

Футболісти іспанської “Барселони” Сержі Роберто і Алехандро Бальде зганьбили себе і свій клуб привітанням російським уболівальникам.

Вони привітали фанатів з Росії із чемпіонським титулом “Барселони”, заявивши, що цей тріумф — і їхня велика перемога.

Реакція українців

Українські уболівальники різко відреагували на таке загравання із мешканцями країни, яка веде агресивну війну проти України.

В коментарях на Twitter-акаунті каталонського клубу українці написали все, що думають про такий вчинок футболістів "Барселони".

Українці проти "Барселони"
Українці проти "Барселони"
Українці критикують "Барселону"
Українці критикують "Барселону"
Українці виступили проти "Барселони", яка привітала росіян
Українці виступили проти "Барселони", яка привітала росіян

Офіційної реакції клубу на цей скандал ще не було.

Нагадаємо, що головні конкуренти “Барселони”, мадридський “Реал”, регулярно направляє до України гуманітарну допомогу. Зокрема, узимку мадридці передали українцям генератори.

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