"Барселона" опозорилась с поздравлениями российским болельщикам

Игроки каталонского клуба поздравляют болельщиков страны-агрессора. Скриншот

Футболисты "Барселоны" поздравили с собственным чемпионским титулом болельщиков из России. Украинцев это возмутило, поэтому они в соцсетях раскритиковали поступок Сержи Роберто и Алехандро Бальде.

Видео с поздравлениями опубликовал Telegram-канал "Окко Спорт".

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Футболисты испанской "Барселоны" Сержи Роберто и Алехандро Бальде опозорили себя и свой клуб приветствием российским болельщикам.

Они поздравили фанатов из России с чемпионским титулом "Барселоны", заявив, что этот триумф — и их большая победа.

Реакция украинцев

Украинские болельщики резко отреагировали на такое заигрывание с жителями страны, ведущей агрессивную войну против Украины.

В комментариях на Twitter-аккаунте каталонского клуба украинцы написали все, что думают о таком поступке футболистов "Барселоны".

Украинцы против "Барселоны"

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Официальной реакции клуба на этот скандал еще не последовало.

Напомним, что главные конкуренты "Барселоны", мадридский "Реал", регулярно направляет в Украину гуманитарную помощь. В частности, зимой мадридцы передали украинцам генераторы.