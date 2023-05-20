"Барселона" опозорилась с поздравлениями российским болельщикам
Футболисты "Барселоны" поздравили с собственным чемпионским титулом болельщиков из России. Украинцев это возмутило, поэтому они в соцсетях раскритиковали поступок Сержи Роберто и Алехандро Бальде.
Видео с поздравлениями опубликовал Telegram-канал "Окко Спорт".
Поздравление болельщикам страны-агрессора
Футболисты испанской "Барселоны" Сержи Роберто и Алехандро Бальде опозорили себя и свой клуб приветствием российским болельщикам.
Они поздравили фанатов из России с чемпионским титулом "Барселоны", заявив, что этот триумф — и их большая победа.
Реакция украинцев
Украинские болельщики резко отреагировали на такое заигрывание с жителями страны, ведущей агрессивную войну против Украины.
В комментариях на Twitter-аккаунте каталонского клуба украинцы написали все, что думают о таком поступке футболистов "Барселоны".
Официальной реакции клуба на этот скандал еще не последовало.
Напомним, что главные конкуренты "Барселоны", мадридский "Реал", регулярно направляет в Украину гуманитарную помощь. В частности, зимой мадридцы передали украинцам генераторы.