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"Барселона" опозорилась с поздравлениями российским болельщикам

20 мая 2023 19:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Барселона" опозорилась с поздравлениями российским болельщикам
Игроки каталонского клуба поздравляют болельщиков страны-агрессора. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Футболисты "Барселоны" поздравили с собственным чемпионским титулом болельщиков из России. Украинцев это возмутило, поэтому они в соцсетях раскритиковали поступок Сержи Роберто и Алехандро Бальде.

Видео с поздравлениями опубликовал Telegram-канал "Окко Спорт".

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Поздравление болельщикам страны-агрессора

Футболисты испанской "Барселоны" Сержи Роберто и Алехандро Бальде опозорили себя и свой клуб приветствием российским болельщикам.

Они поздравили фанатов из России с чемпионским титулом "Барселоны", заявив, что этот триумф — и их большая победа.

Реакция украинцев

Украинские болельщики резко отреагировали на такое заигрывание с жителями страны, ведущей агрессивную войну против Украины.

В комментариях на Twitter-аккаунте каталонского клуба украинцы написали все, что думают о таком поступке футболистов "Барселоны".

Украинцы против "Барселоны"
Украинцы против "Барселоны"
Украинцы критикуют "Барселону"
Украинцы критикуют "Барселону"
Украинцы выступили против "Барселоны", поздравившей россиян
Украинцы выступили против "Барселоны", поздравившей россиян

Официальной реакции клуба на этот скандал еще не последовало.

Напомним, что главные конкуренты "Барселоны", мадридский "Реал", регулярно направляет в Украину гуманитарную помощь. В частности, зимой мадридцы передали украинцам генераторы.

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