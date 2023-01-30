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"Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

30 січня 2023 14:00
serhey-auslender.jpg - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)
Деталі та причини вибухів в Ірані
У ніч з 28 на 29 січня сталися численні вибухи на об'єктах військової промисловості Ірану
serhey-auslender.jpg - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)

Іранська влада, реагуючи на удар по своїх військових об'єктах, пішла у парадигмі російського міністерства оборони. Не знаю, як звати іранського "генерала Конашенкова", але повідомлення виглядали вкрай схожими на зведення останнього: "Усі безпілотники збиті, пошкоджень немає. Об'єкти не зруйновані".

Утім, відео, які просочилися до мережі, — а Іран майже одразу відключив на своїй території інтернет — свідчать про протилежне: вибух біля міста Хой мав виключно потужний характер і викликав там локальний землетрус силою 6 балів. Очевидно, здетонувало підземне сховище боєприпасів і, судячи з сили підземного поштовху, потужність вибуху вимірювалася в десятках кілотонн.

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Іранська ППО вела вогонь, у повітря підняли бойову авіацію, але удар своєї мети досяг — горіли заводи, зруйновано склади та логістичні центри. Портал Defence Express, щоправда, пише, що завод із випуску "Шахедів" вцілів, але видання обмовляється, що такі виробництва іранці, як правило, розміщують під землею. Отже, побачити руйнування на супутникових знімках не можна.

Вибухи в Ірані
Фото: WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

Шукай, кому вигідно

Тепер питання, хто ж завдав Ірану цього виключно точного і потужного удару. Wall Street Journal вже пише, що Ізраїль, але Єрусалим традиційно зберігає мовчання, такою є "політика невизнання". Ми зараз спробуємо розібратися, хто ж це був.

Підемо від зворотного, як у математиці. Серед повідомлень, що надходили після удару, були про якісь "ракети, запущені з повітряних носіїв". Можна припустити, що йдеться не зовсім про ракети, а про надпотужні протибункерні бомби, що вразили іранські підземні заводи та склади.

Такі бомби у світі мають у своєму розпорядженні лічені країни. Насамперед — США, але кілька таких боєприпасів було передано Ізраїлю. Їх можна запускати з літаків F-35, а на Близькому Сході тільки Ізраїль і центральне командування США мають у своєму розпорядженні ці машини.

Багатоцільовий літак, виготовлений із застосуванням технологій "стелс", невидимий або погано видимий радарами. Чим, мабуть, і пояснюється повне безсилля іранської ППО запобігти нальоту. А, можливо, й іншим чинником — у галузі радіоелектронної боротьби Ізраїль досяг фантастичних успіхів.

У 2007 році його ВПС провели операцію зі знищення сирійського ядерного реактора, що будувався. Ізраїльські засоби РЕБ не просто засліпили сирійські радари, забивши їх перешкодами — це викликало б тривогу в Дамаску. Вони дали на екрани операторів помилкову картину обстановки, сирійці зрозуміли, що відбувається атака лише тоді, коли перші бомби поцілили в об'єкт. Обидва ці фактори не взаємовиключні.

Чиї безпілотники долетять до Ісфахану

Участь американців у нальоті теж ніяк не підтверджується, але ті самі причини — протибункерні боєприпаси, літаки-невидимки — можуть вказувати на США. Або американці могли "інформаційно" супроводжувати атаку, даючи дані своїх супутників, розвідки та інших засобів спостереження.

Вибухи в Ірані
Фото: WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

Виключати застосування безпілотників також не можна. Начебто відстань не дозволяє, бо надто далеко від Ізраїлю. Але останнім часом на озброєння ЦАХАЛу надійшли нові дрони-камікадзе HAROOP із супутниковою системою управління.

В чому суть? Дальність застосування безпілотника обмежується дистанцією, де він може підтримувати зв'язок з оператором. Можна заперечити: а як же "Шахеди"? Вони літають на тисячу кілометрів. Але "Шахед" — дрон виключно примітивний. Він летить за заздалегідь закладеними координатами, як крилата ракета, але без зв'язку з оператором. HAROOP може вражати цілі на такій же дистанції, але більш точно.

Іран — країна-терорист

Тепер контекст. А навіщо це США та/або Ізраїлю? Ізраїлю — зрозуміло. Саме Іран відповідає за підтримку більшості терористичних угруповань на периметрі єврейської держави. Той самий "Ісламський джихад", бойовиків якого напередодні ліквідував у Дженіні ізраїльський спецназ, управляється, фінансується та озброюється безпосередньо з Тегерана. Крім того, є ліванське "Хезболла", таке ж проксі-угруповання іранського режиму, є ще різні проіранські сили в Сирії.

Вся терористична активність навколо Ізраїлю так чи інакше пов'язана з Іраном. Прямого зв'язку з останніми терактами, звісно, немає. Вважати удари відповіддю на них теж не можна. Просто за два дні неможливо підготувати таку операцію.

Останнє американське попередження

Що ж до США, то цими атаками вони, можливо, надсилають ясний і чіткий сигнал аятолам припинити підтримку росії у війні проти України. Тегеран поки що так і не наважився передати агресору балістичні ракети. Є межі, за які йому зайти не дадуть.

Знову ж таки, ядерна програма Тегерана сильно просунулася. Збагатити таку кількість урану він фізично не встигав. Чи отримав іранський режим від російської якусь кількість цієї сировини — велике питання, відповідь на яке нині шукають західні та ізраїльські розвідки. Якщо виявиться, що отримав, то удар може повторитися. Але вже зовсім в інших масштабах.

Найближчі дні покажуть, чи зрозуміли в Ісламській республіці це попередження.

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