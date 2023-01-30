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"Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

30 января 2023 14:00
serhey-auslender.jpg - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
Детали и причины взрывов в Иране
В ночь с 28 на 29 января произошли многочисленные взрывы на объектах военной промышленности Ирана
serhey-auslender.jpg - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

Иранские власти, реагируя на удар по своим военным объектам, пошли в парадигме российского министерства обороны. Не знаю, как зовут иранского "генерала Конашенкова", но сообщения выглядели крайне похожими на сводки последнего. "Все беспилотники сбиты, повреждений нет. Объекты не разрушены". 

Впрочем, видео, которые просочились в сеть, — а Иран почти сразу отключил на своей территории интернет — свидетельствуют об обратном: взрыв возле города Хой носил исключительно мощный характер и вызвал там локальное землетрясение силой в 6 баллов. По всей видимости, сдетонировало подземное хранилище боеприпасов и, судя по силе подземного толчка, мощность взрыва измерялась в десятках килотонн. 

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Иранская ПВО вела огонь, в воздух подняли боевую авиацию, но удар своей цели достиг — горят заводы, разрушены склады и логистические центры. Портал Defence Express, правда, пишет, что завод по выпуску "Шахедов" уцелел, но издание оговаривается, что такие производства иранцы, как правило, размещают под землей. А значит, увидеть разрушения на спутниковых снимках — нельзя.

Вибухи в Ірані
Фото: WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

Ищи, кому выгодно 

Теперь вопрос, кто же нанес по Ирану этот исключительно точный и мощный удар. Wall Street Journal уже пишет, что Израиль, но Иерусалим традиционно хранит молчание, такова "политика непризнания". Мы же сейчас попробуем разобраться, кто это был.

Пойдем от обратного, как в математике. Среди сообщений, поступавших после удара, были о каких-то "ракетах, запущенных с воздушных носителей". Можно предположить, что речь идет не совсем о ракетах, а о сверхмощных противобункерных бомбах, поразивших иранские подземные заводы и склады.

Такими бомбами в мире располагают считанные единицы стран. В первую очередь — США, но некоторое количество таких боеприпасов были переданы Израилю. Их можно запускать с самолетов F-35, а на Ближнем Востоке только Израиль и центральное командование США располагают этими машинами.

Многоцелевой самолет, изготовленный с применением технологий "стелс", невидимый или плохо видимый радарами. Чем, видимо, и объясняется полное бессилие иранской ПВО предотвратить налет. А, возможно, и другим фактором — в области радиоэлектронной борьбы Израиль достиг фантастических успехов.

В 2007 году его ВВС провели операцию по уничтожению сирийского ядерного реактора, что строился. Израильские средства РЭБ не просто ослепили сирийские радары, забив их помехами — это вызвало бы тревогу в Дамаске. Они дали на экраны операторов ложную картину обстановки, сирийцы поняли, что происходит атака только тогда, когда первые бомбы поразили объект. Оба этих фактора не взаимоисключающие. 

Чьи беспилотники долетят до Исфахана

Участие американцев в налете тоже никак не подтверждается, но все те же причины — противобункерные боеприпасы, самолеты-невидимки — могут указывать на США. Или американцы могли "информационно" сопровождать атаку, давая данные своих спутников, разведки и других средств наблюдения.

Вибухи в Ірані
Фото: WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

Исключать применение беспилотников тоже нельзя. Вроде бы, расстояние не позволяет — слишком далеко от Израиля. Но в последнее время на вооружение ЦАХАЛа поступили новые дроны-камикадзе HAROOP, со спутниковой системой управления. 

В чем суть? Дальность применения беспилотника ограничивается дистанцией, на которой он может поддерживать связь с оператором. Можно возразить: а как же "Шахеды"? Они летают на тысячу километров. Но "Шахед" — дрон исключительно примитивный. Он летит по заранее заложенным координатам, как крылатая ракета, но без связи с оператором. HAROOP может поражать цели на такой же дистанции, но куда более точно. 

Иран — страна-террорист 

Теперь контекст. А зачем это США и/или Израилю? Израилю — понятно. Именно Иран отвечает за поддержку большинства террористических группировок по периметру еврейского государства. Тот же "Исламский джихад", боевиков которого накануне ликвидировал в Дженине израильский спецназ, управляется, финансируется и вооружается напрямую из Тегерана. Кроме того, есть ливанская "Хезболла", такая же прокси-группировка иранского режима, есть еще различные проиранские силы в Сирии.

Вся террористическая активность вокруг Израиля так или иначе связана с Ираном. Прямой связи с последними терактами, конечно, нет. Считать удары ответом на них — тоже нельзя. Просто за два дня невозможно подготовить такую операцию. 

Последнее американское предупреждение

Что же до США, то этими атаками они, возможно, посылают ясный и четкий сигнал аятоллам прекратить поддержку россии в войне против Украины. Тегеран пока так и не решился передать агрессору баллистические ракеты. Есть грани, за которые ему зайти не дадут.

Опять же, ядерная программа Тегерана сильно продвинулась. Обогатить такое количество урана он физически не успевал. Получил ли иранский режим от российского какое-то количество этого сырья — большой вопрос, ответ на который сейчас ищут западные и израильская разведки. Если окажется, что получил, то удар может повториться. Но уже совсем в других масштабах. 

Ближайшие дни покажут, поняли ли в Исламской республике это предупреждение.

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