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Бельгія виділила 3,5 млн євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

15 червня 2023 16:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бельгія виділила 3,5 млн євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бельгія виділила 3,5 млн євро для допомоги з ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Також допомога включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки тощо.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Допомога від Бельгії для ліквідування наслідків підриву ГЕС

Український прем'єр розповів, що 15 червня він провів онлайн розмову з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, який анонсував допомогу для України у розмірі 3,5 млн євро для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. 

Денис Шмигаль
Онлайн-зустріч Дениса Шмигаля та Александра Де Кроо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Допомога, зокрема, включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.

"Обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи та необхідність посилення санкцій проти агресора. Разом із партнерами працюємо над тим, щоб зробити неможливим виготовлення Росією ракет", — зазначив Шмигаль.

Також чиновник розповів, що під час зустрічі лідери скоординували потреби України в посиленні захисту неба, а також підготовку України до Конференції з відновлення в Лондоні.

"Цінуємо готовність Бельгії співпрацювати у сфері відновлення енергетичної інфраструктури", — підкреслив Шмигаль. 

Нагадаємо, нещодавно Молдова надала Україні гумдопомогу для ліквідації підтоплення. 

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