Бельгія виділила 3,5 млн євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Бельгія виділила 3,5 млн євро для допомоги з ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Також допомога включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки тощо.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Український прем'єр розповів, що 15 червня він провів онлайн розмову з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, який анонсував допомогу для України у розмірі 3,5 млн євро для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

Онлайн-зустріч Дениса Шмигаля та Александра Де Кроо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Допомога, зокрема, включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.

"Обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи та необхідність посилення санкцій проти агресора. Разом із партнерами працюємо над тим, щоб зробити неможливим виготовлення Росією ракет", — зазначив Шмигаль.

Також чиновник розповів, що під час зустрічі лідери скоординували потреби України в посиленні захисту неба, а також підготовку України до Конференції з відновлення в Лондоні.

"Цінуємо готовність Бельгії співпрацювати у сфері відновлення енергетичної інфраструктури", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно Молдова надала Україні гумдопомогу для ліквідації підтоплення.