Бельгія виділила 3,5 млн євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Бельгія виділила 3,5 млн євро для допомоги з ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Також допомога включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки тощо.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Допомога від Бельгії для ліквідування наслідків підриву ГЕС
Український прем'єр розповів, що 15 червня він провів онлайн розмову з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, який анонсував допомогу для України у розмірі 3,5 млн євро для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.
Допомога, зокрема, включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.
"Обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи та необхідність посилення санкцій проти агресора. Разом із партнерами працюємо над тим, щоб зробити неможливим виготовлення Росією ракет", — зазначив Шмигаль.
Також чиновник розповів, що під час зустрічі лідери скоординували потреби України в посиленні захисту неба, а також підготовку України до Конференції з відновлення в Лондоні.
"Цінуємо готовність Бельгії співпрацювати у сфері відновлення енергетичної інфраструктури", — підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, нещодавно Молдова надала Україні гумдопомогу для ліквідації підтоплення.