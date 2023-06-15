Бельгия выделила 3,5 млн евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Бельгия выделила 3,5 млн евро для помощи по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Также помощь включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства и т.д.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Помощь от Бельгии для ликвидации последствий взрыва ГЭС
Украинский премьер рассказал, что 15 июня он провел онлайн разговор с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, который анонсировал помощь для Украины в размере 3,5 млн. евро для ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС.
Помощь, в частности, включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и т.д.
"Обсудили гуманитарные и экологические последствия катастрофы и необходимость ужесточения санкций против агрессора. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы сделать невозможным изготовление Россией ракет", — отметил Шмыгаль.
Также чиновник рассказал, что на встрече лидеры скоординировали потребности Украины в усилении защиты неба, а также подготовку Украины к Конференции по восстановлению в Лондоне.
"Ценим готовность Бельгии сотрудничать в сфере восстановления энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, недавно Молдова предоставила Украине гумнопомощь для ликвидации подтопления.