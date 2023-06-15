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Бельгия выделила 3,5 млн евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

15 июня 2023 16:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бельгия выделила 3,5 млн евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бельгия выделила 3,5 млн евро для помощи по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Также помощь включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства и т.д.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Украинский премьер рассказал, что 15 июня он провел онлайн разговор с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, который анонсировал помощь для Украины в размере 3,5 млн. евро для ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

Денис Шмигаль
Онлайн-встреча Дениса Шмыгаля и Александра Де Кроо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Помощь, в частности, включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и т.д.

"Обсудили гуманитарные и экологические последствия катастрофы и необходимость ужесточения санкций против агрессора. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы сделать невозможным изготовление Россией ракет", — отметил Шмыгаль.

Также чиновник рассказал, что на встрече лидеры скоординировали потребности Украины в усилении защиты неба, а также подготовку Украины к Конференции по восстановлению в Лондоне.

"Ценим готовность Бельгии сотрудничать в сфере восстановления энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, недавно Молдова предоставила Украине гумнопомощь для ликвидации подтопления.

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