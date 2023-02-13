Мелоні запевнила Україну, що уряд Італії твердо і упевнено підтримує нашу країну у війні

Берлусконі зробив антиукраїнську заяву: Мелоні розкритикувала позицію свого попередника
Відомий дружніми стосунками із володимиром путіним Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у "нападі на Донбас". Нинішня очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні запевнила, що Італія підтримує Україну.
Про це повідомляє італійське видання Ansa.
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Антиукраїнська заява Берлусконі
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі на муніципальних виборах зробив скандальну заяву, звинувативши Україну, зокрема, Президента Володимира Зеленського, у нападі на “два регіони України”.
Це нібито спровокувало російську атаку.
"Я оцінюю поведінку цього пана (Зеленського. — Ред.) дуже, дуже негативно", — наголосив Берлусконі, відомий своїми давніми дружніми стосунками з володимиром путіним.
Реакція Мелоні
Нинішня прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на такі слова колишнього лідера країни офіційною заявою.
У цій заяві Мелоні запевнила Україну у твердій і впевненій підтримці.
Нагадаємо, що Берлусконі і раніше звинувачував у початку повномасштабної війни Україну.
Фото: Facebook Мелоні