Мелоні запевнила Україну, що уряд Італії твердо і упевнено підтримує нашу країну у війні

Прем’єр-міністерка Італії дезавуювала висловлювання колишнього голови уряду

Відомий дружніми стосунками із володимиром путіним Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у "нападі на Донбас". Нинішня очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні запевнила, що Італія підтримує Україну.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.

Антиукраїнська заява Берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі на муніципальних виборах зробив скандальну заяву, звинувативши Україну, зокрема, Президента Володимира Зеленського, у нападі на “два регіони України”.

Це нібито спровокувало російську атаку.

"Я оцінюю поведінку цього пана (Зеленського. — Ред.) дуже, дуже негативно", — наголосив Берлусконі, відомий своїми давніми дружніми стосунками з володимиром путіним.

Реакція Мелоні

Нинішня прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на такі слова колишнього лідера країни офіційною заявою.

У цій заяві Мелоні запевнила Україну у твердій і впевненій підтримці.

Нагадаємо, що Берлусконі і раніше звинувачував у початку повномасштабної війни Україну.

Фото: Facebook Мелоні