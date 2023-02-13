Мелони заверила Украину, что правительство Италии твердо и уверенно поддерживает нашу страну в войне

Берлускони сделал антиукраинское заявление: Мелони раскритиковала позицию своего предшественника
Известный дружескими отношениями с владимиром путиным Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в "нападении на Донбасс". Нынешняя глава правительства Италии Джорджия Мэлони заверила, что Италия поддерживает Украину.
Об этом сообщает итальянское издание Ansa.
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Антиукраинское заявление Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на муниципальных выборах сделал скандальное заявление, обвинив Украину, в частности Президента Владимира Зеленского в нападении на "два региона Украины".
Это вроде бы спровоцировало российскую атаку.
"Я оцениваю поведение этого господина (Зеленского. — Ред.) очень, очень негативно", — подчеркнул Берлускони, известный своими давними дружескими отношениями с владимиром путиным.
Реакция Мелони
Нынешняя премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отреагировала на такие слова бывшего лидера страны официальным заявлением.
В этом заявлении Мелони заверила Украину в жесткой и уверенной поддержке.
Напомним, что Берлускони по-прежнему обвинял в начале полномасштабной войны Украину.
Фото: Facebook Мелони