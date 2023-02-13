Мелони заверила Украину, что правительство Италии твердо и уверенно поддерживает нашу страну в войне

Премьер-министр Италии дезавировала высказывания бывшего главы правительства

Известный дружескими отношениями с владимиром путиным Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в "нападении на Донбасс". Нынешняя глава правительства Италии Джорджия Мэлони заверила, что Италия поддерживает Украину.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

Антиукраинское заявление Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на муниципальных выборах сделал скандальное заявление, обвинив Украину, в частности Президента Владимира Зеленского в нападении на "два региона Украины".

Это вроде бы спровоцировало российскую атаку.

"Я оцениваю поведение этого господина (Зеленского. — Ред.) очень, очень негативно", — подчеркнул Берлускони, известный своими давними дружескими отношениями с владимиром путиным.

Реакция Мелони

Нынешняя премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отреагировала на такие слова бывшего лидера страны официальным заявлением.

В этом заявлении Мелони заверила Украину в жесткой и уверенной поддержке.

Напомним, что Берлускони по-прежнему обвинял в начале полномасштабной войны Украину.

Фото: Facebook Мелони