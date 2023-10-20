Безпілотники атакували військову базу США на півдні Сирії, — ЗМІ

Безпілотники атакували військову базу США на півдні Сирії. Фото: скриншот

Американську військову базу Ет-Танф у Сирії атакували БпЛА. Офіційного підтвердження наразі немає.

Про атаку військової бази повідомляють деякі ЗМІ.

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Повідомляється, що зазнали нападу американські бази в Сирії та Іраку: Аль-Танф та Аль-Харір.

"Військова база США "Айн-ель-Асад" на заході Іраку зазнала обстрілу з "Града", на її території розірвалося кілька ракет", — пише портал Shafaq News.

Чекаємо на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та американському уряду за підтримку України. Також він згадав і Формулу миру. За словами голови держави, розмова з американським президентом була дуже змістовною — союзницькою. Також він подякував за підтримку України американському уряду.